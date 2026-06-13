Украинцам объяснили, как изменить размер пенсии и получать значительно больше денег.

Украинцы могут перейти на другой вид пенсии и существенно увеличить выплаты. Речь идет о некоторых категориях граждан, которым доступен вариант перехода на другую пенсию. Они могут изменить вид пенсионного обеспечения и в результате получать значительно более высокие ежемесячные выплаты. В определенных случаях речь идет о росте дохода почти вдвое или даже больше в зависимости от условий перерасчета. Согласно закону "О пенсионном обеспечении", украинцы имеют право перейти на пенсию по выслуге лет при наличии соответствующего стажа. А вот размер выплаты будет рассчитываться уже по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Чаще всего возможность перейти с одного вида пенсии на другой касается педагогов и других работников с длительным стажем, которые после назначения пенсии по инвалидности или другого вида выплат имеют право перейти на пенсию по выслуге лет.

Кто может рассчитывать на повышение пенсии

При наличии необходимого стажа работник образования может оформить пенсию за выслугу лет вместо пенсии по инвалидности. Это право предусмотрено действующим законодательством о пенсионном обеспечении.

Размер выплат в таком случае зависит от формулы расчета и показателей средней заработной платы, которые применяет Пенсионный фонд. В самом простом случае при переходе без изменения расчетных данных пенсия может увеличиться примерно вдвое.

В то же время при применении обновленных показателей средней заработной платы, которые используются при новых назначениях, сумма выплат может быть значительно выше. В таких ситуациях пенсионеры нередко отстаивают право на перерасчет в судебном порядке.

Эксперты отмечают, что в зависимости от различных сценариев размер пенсии может увеличиться с нескольких тысяч гривен до примерно 10 тыс. грн и выше, в зависимости от стажа, заработка и даты подачи заявления.

Важную роль играет дата оформления

Юристы отмечают, что в некоторых случаях выгоднее может быть оформить переход на другой вид пенсии в следующем году, когда для расчетов будут применяться более актуальные экономические показатели. Это потенциально позволяет увеличить итоговую сумму выплат.

Окончательный размер пенсии определяется индивидуально и зависит от конкретной ситуации каждого заявителя.

Мужчины, имеющие статус участника боевых действий, могут выйти на пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа Фото: Из открытых источников

Льготная пенсия для участников боевых действий: что нужно знать

Адвокат и руководитель адвокатского бюро "Анна Даниэль" Анна Даниэль напоминает, что право на досрочную пенсию для участников боевых действий предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Право на досрочную пенсию предусмотрено статьёй 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — отметила она.

Мужчины со статусом УБД могут выйти на пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Для женщин-участниц боевых действий предусмотрено право на досрочный выход на пенсию с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

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Как оформляется пенсия

Для назначения выплат необходимо подготовить пакет документов, в частности удостоверение УБД, документы об участии в боевых действиях (военный билет или справки), подтверждение страхового стажа, паспорт, ИНН, а также справку о денежном обеспечении.

Заявление можно подать через электронный портал Пенсионного фонда Украины или лично в сервисном центре ПФУ. После проверки документов фонд зачисляет льготный стаж и принимает решение о назначении пенсии.

В случае отказа его можно обжаловать в судебном порядке.

Напомним, что в Украине также продолжается подготовка пенсионной реформы, которая может изменить правила начисления выплат в будущем. Ожидается, что новые подходы повлияют на размеры пенсий для различных категорий граждан.

Ранее "Фокус" писал о том, что пенсионеры могут лишиться пяти важных надбавок, если не выполнят одно условие.