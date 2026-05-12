В мае 2026 года пенсия по инвалидности выплачивается уже с учетом мартовской индексации. Размер выплат зависит от группы инвалидности, страхового стажа и категории получателя, в частности, отдельные суммы предусмотрены для военных, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий.

Пенсия по инвалидности в Украине начисляется людям, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность и имеют необходимый страховой стаж. После индексации в марте 2026 года выплаты выросли. Фокус рассказывает, кто имеет право на пенсию по инвалидности, как ее исчисляет ПФУ и какие минимальные суммы выплачивают в мае.

Пенсия по инвалидности — кто может ее получить и как начисляют

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по инвалидности — это государственная выплата для людей, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность. Ее назначают при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Конкретная продолжительность стажа зависит от возраста, в котором человеку установили инвалидность, а также от группы инвалидности.

Відео дня

В Украине для назначения пенсии по инвалидности продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором человеку установили инвалидность, а также от группы инвалидности

В Пенсионном Фонде Украины (ПФУ) объяснили, что пенсия по инвалидности рассчитывается как определенный процент от пенсии по возрасту, а конкретная доля зависит от установленной группы инвалидности, а именно:

100% пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью I группы;

90 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью ІІ группы;

50 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью ІІІ группы.

Группу инвалидности, ее причину, время наступления и срок установления определяют по результатам оценки повседневного функционирования лица

Пенсия по инвалидности для военных — какие минимальные суммы начисляют в Украине

После мартовской индексации, когда выплаты повысили на коэффициент 1,121, для лиц с инвалидностью вследствие войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы минимальные размеры выплат составляют:

І группа — 8 116,59 грн, повышение произошло на уровне 876,10 грн;

ІІ группа — 7 446,26 грн, повышение на 803,74 грн;

ІІІ группа — 7 100,60 грн, повышение на 766,43 грн.

Пенсия по инвалидности для военных с мая будет начисляться с учетом мартовской индексации Фото: novynarnia.com

По данным ПФУ, для других лиц с инвалидностью минимальная пенсия по инвалидности после перерасчета составляет:

І группа — 7 438,19 грн, повышение на 802,87 грн;

ІІ группа — 7 100,60 грн, повышение на 766,43 грн;

ІІІ группа — 6 761,40 грн, повышение на 729,82 грн.

Размер пенсии для пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС

В мае минимальные выплаты, предусмотренные статьей 54 закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" составляют:

І группа — 11 048,25 грн, повышение на 1 192,54 грн;

ІІ группы — 8 838,60 грн, повышение на 954,03 грн;

ІІІ группы — 6 813,09 грн, повышение на 735,40 грн;

для детей с инвалидностью — 6 813,09 грн, повышение на 735,40 грн.

Важно

Чернобыль не закончился: что нужно делать для пострадавших от аварии на ЧАЭС, несмотря на войну

В ПФУ напомнили, что с марта были пересчитаны пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС I категории и членам семей из числа этих лиц. Это касается выплат, исчисленных с учетом заработной платы за работу по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы или пятикратного размера минимальной заработной платы в размере возмещения фактических убытков.

Перерасчет проведен путем увеличения показателя средней заработной платы, который учитывался при исчислении пенсии: 7 994,47 грн × 1,115 × 1,121 = 9 992,40 грн.

Выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий

Постановлением №236 предусмотрены изменения для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий. Так, минимальный ежемесячный размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законом, составляет для:

лиц с инвалидностью вследствие войны I группы — 18 885 грн;

ІІ группы — 15 494 грн;

III группы — 10 625 грн;

участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства — 6 197 грн.

Ранее Фокус писал, что в мае пенсионерам в возрасте от 65 лет могут пересмотреть размер выплат. Однако на такой перерасчет могут претендовать лишь неработающие граждан, которые имеют необходимый страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.