Кто может рассчитывать на повышение пенсий после мартовской индексации и как рассчитать новую сумму выплат — читайте в материале.

С 1 марта 2026 года в Украине пенсии повысятся в рамках ежегодной индексации. Перерасчет произойдет автоматически. Но как заранее узнать размер новых выплат? Объясняет Фокус.

Индексация пенсий в 2026 году — кто может претендовать на повышение выплат

Индексация пенсий с 1 марта 2026 года запланирована на уровне 12,1%. Это, по словам министра социальной политики Денис Улютина, больше, чем официальная инфляция за предыдущий год, поэтому повышение суммы выплат должно несколько компенсировать рост цен.





Он отметил, что индексация пенсий в 2026 году будет касаться всех пенсионеров, которые получают выплаты непосредственно через Пенсионный фонд Украины, в частности работающие пенсионеры и ВПЛ. Это стало возможным благодаря стабильности финансовой системы. Впервые за долгое время бюджет ПФУ был утвержден и сбалансирован с начала года. Его объем превышает 1,2 трлн грн.



Мартовская индексация пенсий 2026 состоится автоматически, без необходимости дополнительно обращаться в ПФУ, подавать заявления или документы. Для каждого гражданина размер повышения ежемесячных выплат будет индивидуален, ведь зависит от начальной суммы.

Например, если до индексации пенсий выплата составляла 5 000 гривен, то после перерасчета она может вырасти примерно на 605 грн. Если же пенсия равна 3 000 грн, доплата составит около 363 грн.

Впрочем, как заметил Улютин, даже после индексации пенсий в марте 2026 года уровень доходов большинства пенсионеров останется низким. Средняя пенсия составляет около 6 500 грн, но миллионы граждан получают значительно меньшие суммы. Именно поэтому правительство параллельно готовит новую модель пенсионного обеспечения, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность выплат.

Отметим, в Украине индексация пенсий является ежегодной практикой. В предыдущие годы процент повышения выплат отличался:

2021 год — 11%;

2022 год — 14%;

2023 год — 19,7%;

2024 год — 7,96%;

2025 год — 11,5%.

Механизм индексации пенсий 2026 определен законом и учитывает два ключевых показателя: рост средней зарплаты в Украине за последние три года (16,1%) и уровень инфляции за прошлый год (8%).

Как самостоятельно посчитать повышение после индексации пенсий в 2026 году

Украинцы могут самостоятельно примерно определить, какой будет их пенсия после индексации пенсий в марте 2026 года. Для этого нужно получить выписку из распоряжения о назначении или перерасчете пенсии. Документ выдают в сервисном центре Пенсионный фонд Украины.

В выписке есть три ключевых раздела, которые помогут сделать предварительный расчет повышения:

"Решение №... от...";

"Форма РС-право";

"Алгоритм расчета".



Благодаря коэффициенту индексации пенсий в марте 2026 года, который составляет 1,121, можно определить ориентировочный размер новой выплаты. Алгоритм прост:

В разделе "Решение" найти строку "Размер пенсии по возрасту". Это базовая сумма без доплат, которая она подлежит индексации. Умножить ее на установленный коэффициент индексации. Отнять предыдущий размер пенсии и тогда вы получите приблизительную сумму повышения.





Например, если базовая сумма выплат составляла 4 000 гривен, после индексации она может вырасти примерно на 484 грн.

В то же время важно помнить: фактический размер повышения может отличаться. На него влияют доплаты, ограничения и другие нормы правительственного постановления, которые применяются при окончательном перерасчете.

Ранее Фокус сообщал, что не все украинцы смогут получить повышение выплат после индексации пенсий в марте 2026 года. Это касается тех, кто вышел на пенсию в 2024-2025 годах и в начале 2026 года, а также спецпенсионеров и получателей максимальных пенсий.