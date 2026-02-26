Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта: чьи выплаты вырастут почти на 2600 грн

Размер индексации пенсий и социальных выплат в следующем месяце составит 12,1%. После перерасчета выплаты увеличатся на сумму от 100 до 2 595 гривен.

Об индексации пенсии с 1 марта 2026 года по решению Кабинета министров сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. В ведомстве отметили, что размер повышения больше уровня инфляции в 2025-м, который составлял 8%.

По закрепленной законодательством формуле, коэффициент перерасчета на 50% зависит от инфляции за предыдущий год (8% в 2025 году) и еще на 50% — от роста средней заработной платы за три года (16,1%). В итоге был сформирован коэффициент на уровне 12,1%.

Индексация пенсий с 1 марта: кого коснется: кого коснется

В следующем месяце индексацию пенсий проведут для большинства украинских пенсионеров, в частности:

граждан, имеющих государственное пенсионное страхование (пенсионеры общей системы);

военные пенсионеры;

украинцев с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы;

граждан, получающих пенсионные выплаты за особые заслуги;

бывших работников органов местного самоуправления и т.д., которым выплаты исчислены по "специальным" условиям, действовавшим ранее;

пострадавших от несчастных случаев на производстве.

Відео дня

Также минимальные выплаты вырастут для пенсионеров из наиболее уязвимых категорий:

в возрасте от 80 лет при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин, а также в возрасте от 65 лет и более, если граждане не работают и имеют полный страховой стаж (35/30 лет для мужчин и женщин соответственно) — с 3 758 до 4 213 грн;

в возрасте свыше 70 лет с полным страховым стажем — с 3613 до 4050 гривен;

в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем — с 3323 до 3725 грн, а при наличии меньшего страхового стажа — с 3038 до 3406 грн.

Кроме того, индексация пенсий предусмотрена для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые получают минимальные выплаты.

Также продолжается индексация пенсий, назначенных в 2021-2025 годах, которые ранее не подлежали перерасчету.

С 1 апреля 2026 года автоматически будут пересчитаны выплаты с учетом обновленного стажа и/или заработка работающим пенсионерам.

В Минсоцполитики отметили, что все перерасчеты будут осуществлены в пределах нынешнего бюджета Пенсионного фонда Украины.

При этом не будет перерасчета выплат, установленных на уровне прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность, или в максимальном размере (10 прожиточных минимумов) — они были пересмотрены после повышения прожиточного минимума с 1 января.

Напомним, о том, что министр соцполитики Денис Улютин подтвердил индексацию пенсий в Украине, СМИ писали 18 февраля. При этом перерасчет с 1 марта не коснется тех, кто вышел на пенсию в 2024, 2025 и в начале 2026 года, получателей максимальных выплат и спецпенсионеров.

19 февраля Фокус объяснял, как рассчитать новые суммы после индексации пенсий 2026 года.