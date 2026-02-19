Насколько вырастут выплаты после индексации пенсий в марте, кого коснется повышение и как самостоятельно высчитать сумму доплаты — читайте в материале.

В марте 2026 года в Украине состоится очередная индексация пенсий. Большинство пенсионеров ожидает повышение выплат на 12,1%, а некоторые могут рассчитывать еще и на дополнительные надбавки. Фокус рассказывает, что известно о мартовской индексации, как именно вырастут пенсии, а также, кто останется без повышения.

Мартовская индексация пенсий 2026 — что известно

Индексация пенсий 2026 года запланирована на март. Выплаты вырастут на 12,1%. Как отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, этот показатель на 4% превышает уровень инфляции за предыдущий год.

"И эта индексация касается полностью всех пенсионеров, которые получают пенсии непосредственно из Пенсионного фонда", — отметил он.

Відео дня

Несмотря на индексацию, доходы части украинских пенсионеров остаются низкими Фото: Freepik

Министр сообщил, что главным условием проведения перерасчета пенсий стала финансовая стабильность пенсионной системы. Впервые за много лет ПФУ начал год с утвержденным и сбалансированным бюджетом, который составляет более 1,2 трлн грн.

Впрочем, даже после мартовской индексации пенсий уровень доходов пожилых людей остается низким. Средняя пенсия в Украине в 2026 году составляет около 6 500 грн, но миллионы людей получают значительно меньше. В связи с этим, как сообщает Улютин, Министерство завершило разработку новой модели пенсионного обеспечения и финализирует законопроект, который должен обеспечить долгосрочную стабильность выплат.

Как вырастут выплаты после индексации пенсий в марте 2026 года

Мартовская индексация пенсий 2026 состоится автоматически, поэтому украинцам не нужно подавать заявления, собирать документы или лично обращаться в Пенсионный фонд.

Важно

Не меньше 6000 грн: когда в Украине вырастет минимальная пенсия

Размер доплаты будет определяться индивидуально. Все будет зависеть от суммы, которую человек получает сейчас. Например:

при пенсии 5000 грн повышение составит ориентировочно 605 грн;

если выплата 3000 грн — она вырастет примерно на 363 грн.

Стоит отметить, что индексация пенсий в Украине — это продолжение ежегодной практики пересмотра выплат. В предыдущие годы повышение также происходило, но с разным процентом:

2021 год — 11%;

2022 год — 14%;

2023 год — 19,7%;

2024 год — 7,96%;

2025 год — 11,5%.

Сам механизм расчета определен законом. Он учитывает два ключевых экономических показателя: темпы роста средней зарплаты за последние три года и уровень инфляции за предыдущий год.

Индексация пенсий 2026 — кто может остаться без повышения выплат

Несмотря на то, что индексация пенсий в 2026 году запланирована с 1 марта и коснется большинства граждан, повышение получат не все. Для части граждан выплаты останутся на прежнем уровне без изменений.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в блицинтервью РБК-Украина сообщил, что повышение выплат не касается:

пенсионеров, чьи выплаты уже выросли до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых;

граждан, которые получают пенсию в размере 25 950 грн;

людей со специальными пенсиями, например военные, судьи, прокуроры, чернобыльцы и другие, чьи выплаты регулируются отдельными законами.

Не все украинцы могут рассчитывать на повышение выплат после индексации пенсий в 2026 году

Как самостоятельно посчитать повышение пенсии после индексации

Эксперты издания "На пенсии" объяснили, что для приблизительного расчета повышения пенсии после индексации, понадобится выписка из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии, которую можно получить в сервисном центре ПФУ. В документе содержатся три основных раздела:

"Решение №... от...";

"Форма РС-право";

"Алгоритм расчета" (здесь есть подраздел "Расчет заработка для исчисления", где указаны доходы, на основе которых производится перерасчет).

Украинцам важно иметь "Витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу) та оптимізації заробітку", ведь именно из него можно узнать все детали, которые влияют на повышение выплат

После объявления нынешнего коэффициента индексации (Ки), можно выполнить ориентировочный расчет. Для этого действуйте по такому алгоритму:

В разделе "Рішення" найдите строку "Розмір пенсії за віком (стаття 27)". Там вы найдете вашу базовую пенсию без доплат. Именно она подлежит индексации. Умножьте эту сумму на коэффициент индексации (Ки), который будет установлен правительственным постановлением. От полученного результата отнимите размер пенсии до индексации. Так вы сможете получить приблизительную сумму повышения.

Важно помнить, что реальная сумма повышения может отличаться из-за установленных ограничений или доплат, предусмотренных новым постановлением правительства.

Кто может рассчитывать на дополнительную надбавку

В 2026 году повысить пенсию украинцам могут не только через ежегодную индексацию. Часть пенсионеров получит дополнительную возрастную надбавку, которая начисляется автоматически, как только они достигают определенного возраста.

Как сообщили в Пенсионном фонде, в 2026 году возрастные доплаты составляют:

70-74 года — до 300 грн;

75-79 лет — до 456 грн;

80 лет и старше — до 570 грн.

Надбавку начисляют со дня рождения пенсионера. Если день рождения приходится на первое число месяца, доплату начислят полностью вместе с пенсией за этот месяц. Если же дата позже, например, 16-го числа, надбавку выплатят только за дни после этой даты.

Важно

Пенсия через push-уведомления: Минцифры хочет ввести выплаты без обращений граждан

В ПФУ уточнили, что после 75 лет доплата не составляет полные 456 грн, а лишь 156 грн, потому что часть надбавки пенсионер уже получил в 70 лет. То есть общая возрастная надбавка равна 456 грн, но начисляется частями.

Однако, право на получение возрастной надбавки к пенсии имеют не все. Так, если ежемесячная выплата превышает 10 340,35 грн, надбавку не начисляют. В случае, если пенсия немного ниже этой суммы, доплату начисляют частично.

Например, если пенсионеру исполнилось 70 лет, а пенсия составляет 10 300 грн, возрастная надбавка составит лишь 40 грн, чтобы не превысить лимит.

Ранее Фокус сообщал, что некоторые украинцы имеют право получить дополнительную надбавку к пенсии в размере от 900 грн. Эта выплата начисляется как доплата к основной пенсии за особые заслуги.