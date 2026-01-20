Пенсия через push-уведомления: Минцифры хочет ввести выплаты без обращений граждан

В Минцифры хотят упростить все выплаты и перейти к автоматическому назначению пенсий и соцвыплат, чтобы украинцам не пришлось ходить по учреждениям и искать выписки и справки. Но пока это только планы.

Министерство цифровой трансформации Украины хочет ввести автоматические пенсионные выплаты по возрасту и в связи с инвалидностью. В планах — упрощение процедуры получения пенсий без необходимости собирать справки и ходить по учреждениям. Государство само будет предлагать выплаты гражданам через реестры и push-уведомления. Об этом в интервью УНИАН рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

"То, что точно будет, это проактивная пенсия. Сейчас для того, чтобы получить пенсию, тебе надо прийти, подтвердить стаж, принести какие-то справки, если ты работал на условном заводе "Маяк", которого вообще не существует, потому что это был Советский Союз. Ты должен идти в архив, искать это название и подтверждать свой стаж", — сказала Коваль.

По ее словам, в случае несогласия с автоматическим начислением пенсии гражданин сможет обжаловать решение, однако базовый процесс начисления должен запускаться автоматически без дополнительных обращений.

В Минцифры планируют, что человек, выходя на пенсию по возрасту, просто будет выбирать карточку, на которую хочет, чтобы начислялась пенсия.

По ее словам, особенно важно, считают в Минцифры, изменить логику назначения помощи для семей с инвалидностью или людей, которые не работают и нуждаются в поддержке государства.

"У нас, к сожалению, есть много семей, которые нуждаются в помощи от государства, потому что у них или дети с инвалидностью, или сами родители имеют инвалидность. И сейчас они должны доказывать государству, что им нужна помощь. По моему глубокому убеждению, такого не должно быть, потому что есть реестры, в которых указана информация о трудоустройстве человека. Мы понимаем — человек работает или не работает. Если он не работает, если у него инвалидность, он должен автоматически получать помощь от государства", — отметила заместитель министра.

Коваль считает, что в перспективе государство сможет присылать push-уведомления с уже готовым предложением социальной выплаты, где человеку останется только согласиться и выбрать счет для зачисления средств.

Но сейчас нет сроков, когда появится такая услуга, она только в планах у Минцифры.

Напомним, украинцы, которые родились в период с 1965 по 1980 год, рискуют массово не получить право на пенсию в 60 лет. Основной причиной этого является отсутствие страхового стажа, который для этого поколения стал системной проблемой и с каждым годом только обостряется.

Также Фокус писал, что в 2026 годуКабмин предлагает повысить минимальную пенсию и провести индексацию выплат. Но даже после этого средняя пенсия в Украине останется одной из самых низких в Европе.