Кабмин хочет повысить пенсии в 2026 году: сколько могут получить пенсионеры

В 2026 году Кабмин предлагает повысить минимальную пенсию и провести индексацию выплат. Но даже после этого средняя пенсия в Украине останется одной из самых низких в Европе.

По состоянию на октябрь 2025 года общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,2 млн человек, из них 2,8 млн — работающих пенсионеров. Статистика Пенсионного фонда Украины свидетельствует, что средний размер пенсии составляет почти 6,5 тысяч гривен, а у работающих пенсионеров — чуть более 7 тысяч гривен, РБК-Украина выясняло, хватит ли повышения пенсий, что покрыть инфляцию, и насколько вообще планируют поднять пенсии.

Журналисты напомнили, что официальный прожиточный минимума для нетрудоспособных лиц — составляет 2 361 гривну, но средний размер пенсии не достигает фактического прожиточного минимума, который в июне составлял 7 091 гривну.

Это означает, что более половины пенсионеров, получающих менее 5 тысяч гривен, фактически живут значительно ниже реального прожиточного минимума. Пенсию более 10 тысяч гривен в Украине получают лишь 15% пенсионеров, от 5 до 10 тысяч гривен — почти 30%, о чем свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Самые высокие пенсии зафиксированы в Киеве — 8 848 гривен, что на 37% выше среднего показателя по стране. Самые низкие — на западе: Тернопольская область — 4 997 гривен, Черновицкая — 5 173 гривен, Закарпатская — 5 233 гривен.

Какие пенсии в Украине по сравнению с Европой

Размер средней пенсии в Украине, который составляет примерно 133 евро, является одним из самых низких показателей в Европе, свидетельствуют данные ресурса "Опендатабот".

Так, пенсионеры в Албании получают около 160 евро, в Румынии и Болгарии — от 450 до 550 евро, в Польше и Чехии — от 800 до 900 евро.

Одной из причин такого дисбаланса являются недостаточные поступления в Пенсионный фонд из-за высокого уровня теневой экономики — около 40%. Ежегодно Украина недополучает около 1 трлн гривен налоговых поступлений, из которых более 350 млрд — это не уплаченные взносы в фонд оплаты труда, объясняет Олег Пендзин, руководитель Экономического дискуссионного клуба.

Сумма уплаты единого социального взноса (ЕСВ) это — еще одна проблема.

В Украине ЕСВ платят все, но только с доходов до 100 тысяч гривен в месяц. То есть даже если человек зарабатывает миллионы, он платит взносы только с этой суммы. Как следствие, система остается неравной и несправедливой, объясняет Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины.

Как изменится минимальная пенсия в 2026 году

В проекте государственного бюджета Украины 2026 года на пенсии запланировано выделить 1 027 млрд гривен, что больше на 123 млрд гривен по сравнению с 2025 годом. Это около 19% всех расходов госбюджета — самая большая социальная статья расходов.

Минимальная пенсия в следующем году вырастет на 234 гривны — с 2 361 до 2 595 гривен или 9%. Для сравнения, в 2022 году пенсии подняли на 14%, в 2023-м — почти на 20%, в 2024 — только на 8%, в 2025 — на 11,5%.

Если парламент примет бюджет на следующий год в текущей редакции, то минимальная пенсия должна вырасти уже с 1 января 2026 года или же с даты, прописанной в законе.

Напомним, на начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине достигла 6436 гривен, что эквивалентно примерно 133 евро. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

