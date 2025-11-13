Кабмін хоче підвищити пенсії в 2026 році: скільки можуть отримати пенсіонери

У 2026 році Кабмін пропонує підвищити мінімальну пенсію та провести індексацію виплат. Але навіть після цього середня пенсія в Україні залишиться однією з найнижчих у Європі.

Станом на жовтень 2025 року загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10,2 млн осіб, із них 2,8 млн – пенсіонерів, які працюють. Статистика Пенсійного фонду України свідчить, що середній розмір пенсії становить майже 6,5 тисяч гривень, а у працюючих пенсіонерів – трохи більш як 7 тисяч гривень, РБК-Україна з'ясовував, чи вистачить підвищення пенсій, що покрити інфляцію, та наскільки взагалі планують підняти пенсії.

Журналісти нагадали, що офіційний прожитковий мінімуму для непрацездатних осіб – становить 2 361 гривню, але середній розмір пенсії не досягає фактичного прожиткового мінімуму, який у червні становив 7 091 гривню.

Відео дня

Це означає, що понад половина пенсіонерів, які отримують менше 5 тисяч гривень, фактично живуть значно нижче реального прожиткового мінімуму. Пенсію понад 10 тисяч гривень в Україні отримують лише 15% пенсіонерів, від 5 до 10 тисяч гривень — майже 30%, про що свідчать дані Пенсійного фонду.

Найвищі пенсії зафіксовані в Києві – 8 848 гривень, що на 37% вище середнього показника по країні. Найнижчі – на заході: Тернопільська область – 4 997 гривень, Чернівецька – 5 173 гривень, Закарпатська – 5 233 гривень.

Які пенсії в Україні у порівнянні з Європою

Розмір середньої пенсії в Україні, який становить приблизно 133 євро, є одним із найнижчих показників у Європі, свідчать дані ресурсу "Опендатабот".

Так, пенсіонери в Албанії отримують близько 160 євро, у Румунії та Болгарії – від 450 до 550 євро, у Польщі та Чехії – від 800 до 900 євро.

Однією з причин такого дисбалансу є недостатні надходження до Пенсійного фонду через високий рівень тіньової економіки – близько 40%. Щороку Україна недоотримує близько 1 трлн гривень податкових надходжень, з яких понад 350 млрд – це не сплачені внески до фонду оплати праці, пояснює Олег Пендзин, керівник Економічного дискусійного клубу.

Сума сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) це – ще одна проблема.

В Україні ЄСВ сплачують усі, але лише з доходів до 100 тисяч гривень за місяць. Тобто навіть якщо людина заробляє мільйони, вона платить внески лише з цієї суми. Як наслідок, система залишається нерівною й несправедливою, пояснює Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України.

Як зміниться мінімальна пенсія в 2026 році

У проєкті державного бюджету України 2026 року на пенсії заплановано виділити 1 027 млрд гривень, що більше на 123 млрд гривень у порівнянні з 2025 роком. Це близько 19% усіх видатків держбюджету – найбільша соціальна стаття видатків.

Мінімальна пенсія в наступному році зросте на 234 гривні – з 2 361 до 2 595 гривень або 9%. Для порівняння, у 2022 році пенсії підняли на 14%, у 2023-му – майже на 20%, у 2024 – лише на 8%, у 2025 – на 11,5%.

Якщо парламент ухвалить бюджет на наступний рік у поточній редакції, то мінімальна пенсія має зрости вже з 1 січня 2026 року або ж з дати, прописаної в законі.

Нагадаємо, на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні досягла 6436 гривень, що еквівалентно приблизно 133 євро. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Фокус розбирався, які виплати отримають українські пенсіонери в жовтні і хто може розраховувати на надбавки або підвищення виплат.