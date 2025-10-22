Пенсія в Україні: третина літніх людей виживають на 69 євро на місяць, — Опендатабот

На початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні досягла 6436 гривень, що еквівалентно приблизно 133 євро.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України. Про це повідомляє портал Опендатабот, посилаючись на відкриті дані Пенсійного фонду України.

Незважаючи на зростання, багато українців досі отримують мінімальні виплати. Так, майже третина пенсіонерів — понад 3,3 мільйона осіб — живуть на 3 340 гривень на місяць, а ще 4% — близько 2 300 гривень. Загалом у країні зараз налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, і кожен четвертий із них продовжує працювати.

Розмір пенсії в Україні

Для порівняння, торік ситуація була ще складнішою — тоді 26% українських пенсіонерів отримували менше ніж 3 000 гривень, однак після індексації виплати зросли.

За статистикою, пенсії розподіляються таким чином:

понад 10 тисяч гривень отримують близько 1,5 мільйона осіб (15%);

від 5 до 10 тисяч гривень — 2,97 мільйона (29,1%);

від 4 до 5 тисяч гривень — 2,1 мільйона (20,6%);

від 3 до 4 тисяч гривень — 3,22 мільйона (31,6%);

менше 3 тисяч гривень — 373 тисячі осіб (3,7%).

Середня пенсія в Україні

При цьому близько 1,5 мільйона українців отримують виплати понад 15 700 гривень (приблизно 325 євро), тоді як ще 2,1 мільйона задовольняються 4 510 гривнями на місяць.

На тлі європейських країн українські пенсії залишаються одними з найнижчих. Для порівняння: в Албанії середня пенсія становить 160 євро, у Болгарії та Румунії — від 450 до 550 євро, а в Польщі та Чехії — близько 800-900 євро.

Найвищі пенсії традиційно зафіксовано в столиці — 8 848 гривень, що на 37% вище за середній показник по країні. Найменші виплати — у західних регіонах: Тернопільська область (4 997 грн), Чернівецька (5 173 грн) і Закарпатська (5 233 грн).

Водночас понад 2,8 мільйона пенсіонерів, які працюють, отримують дещо вищі виплати — у середньому 7 069 гривень. Експерти зазначають, що, незважаючи на незначне зростання, українські пенсії все ще не покривають реальні потреби людей похилого віку, особливо на тлі інфляції та високих цін на продукти й комунальні послуги.

