День людей похилого віку в Україні: які виплати та надбавки отримають пенсіонери в жовтні

Пенсійне забезпечення в Україні продовжує залишатися однією з гострих соціальних тем. Для багатьох літніх громадян розмір виплат істотно відрізняється від звичного рівня доходу під час активної трудової діяльності.

Держава намагається підтримувати пенсіонерів різними доплатами, індексаціями і навіть міжнародною допомогою. Фокус з'ясував, які пенсії отримують українці, хто може розраховувати на підвищення виплат, а також які програми підтримки доступні сьогодні.

Які пенсії отримують українці

В Україні підрахували, який дохід отримують громадяни після виходу на пенсію і наскільки він відповідає рівню зарплат. За даними Пенсійного фонду, середня зарплата в країні в червні 2025 року становила 19 813 грн. Економісти вважають, що достатньою пенсією можна назвати виплату на рівні близько 40% від звичного заробітку, тобто приблизно 7,9 тис. грн. Однак в реальності українські пенсіонери отримують менше.

Середня пенсія за віком у червні становила 6,1 тис. грн. При цьому ця цифра не відображає реальної картини, адже більша частина людей похилого віку живе на істотно менші суми. Так, пенсію до 4 тис. грн отримують понад 3,6 млн осіб, що становить 35,3% усіх пенсіонерів. Ще понад 5,7 млн громадян, або 55,8%, отримують виплати до 5 тис. грн.

Окрема категорія — пенсіонери за вислугою років. Це люди, які завдяки стажу мають право на достроковий вихід на заслужений відпочинок. Таких в Україні близько 521,7 тис. осіб, а їхня середня пенсія сягає 12 486,1 грн. Але навіть ця сума тьмяніє на тлі виплат суддям: середній розмір довічного грошового забезпечення для представників цієї професії становить 109 311,8 грн — у десятки разів більше, ніж у більшості пенсіонерів країни.

Пенсії в Україні — хто може розраховувати на підвищення

З жовтня в Україні не очікується масштабного перегляду пенсій. Однак частина пенсіонерів все ж зможуть розраховувати на збільшення виплат. Йдеться про тих, хто досягне певного віку і отримає право на вікові доплати. При цьому загальної індексації пенсій у жовтні не передбачено.

Перерахунок для тих, хто став володарем права на доплату, почнеться відразу з наступного дня після дня народження. Але вік — не єдиний критерій. Важлива умова полягає в тому, що розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,3 грн.

Розмір доплат залежить від вікової категорії:

для пенсіонерів від 70 до 74 років — 300 грн;

для віку 75-79 років — 456 грн;

для тих, кому виповнилося 80 років і більше — 570 грн.

Надбавки для пенсіонерів 65+ — як отримати

Відповідно до частини 2 статті 28 Закону України №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", мінімальний розмір пенсії для громадян 65 років і старше визначається або як 40% мінімальної заробітної плати або як прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця сума становить 3200 гривень. Якщо пенсія виявляється меншою, призначається доплата, яка доводить її до встановленого рівня.

З урахуванням доплат, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року №209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році", фактична середня пенсія для громадян, старших за 65 років, становить 3758 гривень.

Однак отримувати таку пенсію можна за дотримання певних умов. Зокрема, пенсіонер повинен отримувати виплати за віком, інвалідністю, втратою годувальника або за вислугою років, а також мати страховий стаж щонайменше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Допомога від ООН для пенсіонерів — які умови

Українські пенсіонери, які проживають у районах активних бойових дій, мають право на спеціальну фінансову допомогу від ООН. Ця доплата дає змогу підвищити пенсію тим, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Як уточнює Міністерство соціальної політики України, основними критеріями для отримання допомоги є: відсутність грошових виплат від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року і розмір пенсії нижче 3 250 гривень.

Розмір виплати розраховується індивідуально. Пенсіонеру нараховують різницю між 3 250 гривень і сумою його пенсії. Так, якщо пенсійна виплата становить 2 500 гривень, доплата від ООН становитиме 750 гривень.

Важливо, що оформляти окрему заяву на отримання допомоги не потрібно. Доплата автоматично додається до пенсії, якщо пенсіонер відповідає зазначеним критеріям.

Кошти перераховуються на банківський рахунок або доставляються адресно через Укрпошту.

Пенсіонери можуть втратити виплати

З 1 жовтня частина пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги можуть втратити виплати. Саме до цього дня потрібно було пройти обов'язкову ідентифікацію. Зробити це можна в сервісному центрі ПФУ через відеозв'язок за допомогою "Дія. Підпис" в електронному кабінеті. Для тих, хто за кордоном — потрібно звернутися до консульства.

Пройти ідентифікацію можна в один зі способів:

Онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України;

Можна авторизуватися у своєму особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього використовуйте кваліфікований електронний підпис Дія.Підпис (Дія ID), створений у застосунку Дія.

За допомогою відеоконференцзв'язку;

У визначені дату та час (за попередньо поданою заявою одержувача) можна пройти ідентифікацію під час сеансу відеоконференцзв'язку з працівником Пенсійного фонду України. Для цього потрібно пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та відповісти на запитання. Відеоконференція проводиться за певними правилами з гарантіями безпеки особистих даних.

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що понад третина здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.