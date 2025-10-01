День пожилых людей в Украине: какие выплаты и надбавки получат пенсионеры в октябре

Пенсионное обеспечение в Украине продолжает оставаться одной из острых социальных тем. Для многих пожилых граждан размер выплат существенно отличается от привычного уровня дохода во время активной трудовой деятельности.

Государство пытается поддерживать пенсионеров различными доплатами, индексациями и даже международной помощью. Фокус выяснил, какие пенсии получают украинцы, кто может рассчитывать на повышение выплат, а также какие программы поддержки доступны сегодня.

Какие пенсии получают украинцы

В Украине подсчитали, какой доход получают граждане после выхода на пенсию и насколько он соответствует уровню зарплат. По данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в стране в июне 2025 года составляла 19 813 грн. Экономисты считают, что достаточной пенсией можно назвать выплату на уровне около 40% от привычного заработка, то есть примерно 7,9 тыс. грн. Однако в реальности украинские пенсионеры получают меньше.

Средняя пенсия по возрасту в июне составила 6,1 тыс. грн. При этом эта цифра не отражает реальной картины, ведь большая часть пожилых людей живет на существенно меньшие суммы. Так, пенсию до 4 тыс. грн получают более 3,6 млн человек, что составляет 35,3% всех пенсионеров. Еще более 5,7 млн граждан, или 55,8%, получают выплаты до 5 тыс. грн.

Отдельная категория — пенсионеры по выслуге лет. Это люди, которые благодаря стажу имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых. Таких в Украине около 521,7 тыс. человек, а их средняя пенсия достигает 12 486,1 грн. Но даже эта сумма меркнет на фоне выплат судьям: средний размер пожизненного денежного обеспечения для представителей этой профессии составляет 109 311,8 грн — в десятки раз больше, чем у большинства пенсионеров страны.

Пенсии в Украине — кто может рассчитывать на повышение

С октября в Украине не ожидается масштабного пересмотра пенсий. Однако часть пенсионеров все же смогут рассчитывать на увеличение выплат. Речь идет о тех, кто достигнет определенного возраста и получит право на возрастные доплаты. При этом общей индексации пенсий в октябре не предусмотрено.

Перерасчет для тех, кто стал обладателем права на доплату, начнется сразу со следующего дня после дня рождения. Но возраст — не единственный критерий. Важное условие заключается в том, что размер пенсии не должен превышать 10 340,3 грн.

Размер доплат зависит от возрастной категории:

для пенсионеров от 70 до 74 лет — 300 грн;

для возраста 75-79 лет — 456 грн;

для тех, кому исполнилось 80 лет и более — 570 грн.

Надбавки для пенсионеров 65+ — как получить

Согласно части 2 статьи 28 Закона Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", минимальный размер пенсии для граждан 65 лет и старше определяется или как 40% минимальной заработной платы или как прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году эта сумма составляет 3200 гривен. Если пенсия оказывается меньше, назначается доплата, которая доводит ее до установленного уровня.

С учетом доплат, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2025 года №209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году", фактическая средняя пенсия для граждан старше 65 лет составляет 3758 гривен.

Однако получать такую пенсию можно при соблюдении определенных условий. В частности, пенсионер должен получать выплаты по возрасту, инвалидности, потере кормильца или по выслуге лет, а также иметь страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Помощь от ООН для пенсионеров — какие условия

Украинские пенсионеры, проживающие в районах активных боевых действий, имеют право на специальную финансовую помощь от ООН. Эта доплата позволяет повысить пенсию тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Как уточняет Министерство социальной политики Украины, основными критериями для получения помощи являются: отсутствие денежных выплат от международных организаций с 1 марта 2023 года и размер пенсии ниже 3 250 гривен.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Пенсионеру начисляют разницу между 3 250 гривен и суммой его пенсии. Так, если пенсионная выплата составляет 2 500 гривен, доплата от ООН составит 750 гривен.

Важно, что оформлять отдельное заявление на получение помощи не нужно. Доплата автоматически добавляется к пенсии, если пенсионер соответствует указанным критериям.

Средства перечисляются на банковский счет или доставляются адресно через Укрпочту.

Пенсионеры могут потерять выплаты

С 1 октября часть пенсионеров и получателей социальной помощи могут потерять выплаты. Именно до этого дня нужно было пройти обязательную идентификацию. Сделать это можно в сервисном центре ПФУ через видеосвязь с помощью "Дія. Підпис" в электронном кабинете. Для тех, кто за границей — нужно обратиться в консульство.

Пройти идентификацию можно в один из способов:

Онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

Можно авторизоваться в своем личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого используйте квалифицированную электронную подпись Дія.Підпис (Дія ID), созданную в приложении Дія.

С помощью видеоконференцсвязи;

В определенные дату и время (по предварительно поданному заявлению получателя) можно пройти идентификацию во время сеанса видеоконференцсвязи с работником Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы. Видеоконференция проводится по определенным правилам с гарантиями безопасности личных данных.

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материального положения.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.