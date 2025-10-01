Пенсії в Європі: де старість найкомфортніша, а де — на межі бідності

Розмір пенсій у різних країнах Європи помітно відрізняється, створюючи справжню прірву між сходом і заходом континенту.

Related video

Поки пенсіонери в Ісландії, Люксембурзі та Скандинавії можуть розраховувати на високий рівень виплат і комфортну старість, їхні колеги в Східній і Центральній Європі нерідко змушені економити на найнеобхідніших витратах. Фокус з'ясував, де в Європі платять найбільше, а де літнім людям доводиться задовольнятися скромними пенсіями.

Розмір пенсій — у яких країнах платять найбільше

Абсолютним лідером за розміром середньої пенсії стала Ісландія, де літні громадяни отримують у середньому 35 959 євро на рік. Серед країн Європейського союзу перше місце посідає Люксембург із показником 31 385 євро, передає портал euronews.

До числа держав з найвищими виплатами належать також Норвегія і Данія — тут пенсіонери щорічно отримують понад 30 тисяч євро.

Трохи менші, але все ж істотно вищі за середній рівень, пенсії в скандинавських країнах. Так, у Швеції середньорічні виплати становлять 22 436 євро, а у Фінляндії — 21 085 євро.

Серед країн Центральної та Південної Європи помітно виділяється Австрія, де пенсіонери отримують понад 20 тисяч євро. В Італії цей показник сягає 19 589 євро, у Франції — 18 855 євро, а в Німеччині — 17 926 євро.

Розмір пенсій — у яких країнах платять найменше

Найбільш вразливими залишаються пенсіонери в країнах Східної Європи. Так, у Болгарії середня пенсія становить близько 300 євро, а мінімальна — лише 240 євро. Цих коштів ледь вистачає на продукти, ліки та комунальні послуги, тож чимало літніх людей змушені продовжувати працювати або розраховувати на допомогу родичів.

Ненабагато краща ситуація в Латвії, де середня пенсія не перевищує 390 євро. Висока інфляція і слабка економіка роблять виплати недостатніми навіть для базових потреб. Ще складніше становище у пенсіонерів Литви та Естонії: тут вони отримують лише 220-230 євро на місяць.

Пенсії в Європі — де старість найкомфортніша

У Європі зберігається помітна пенсійна нерівність: жителі західних країн можуть дозволити собі безтурботну старість, тоді як пенсіонери у східній частині континенту часто змушені економити на найнеобхідніших витратах.

Згідно з даними Mercer CFA Global Pension Index 2024, найкраща пенсійна система у світі діє в Нідерландах. Тут індекс склав 84,8 бала, а середня виплата для літніх людей перевищує 1200 євро на місяць.

Високі позиції в рейтингу посідають й інші європейські країни. Так, в Ісландії показник сягнув 83,4 бала, а в Данії — 81,6. В обох країнах пенсіонери отримують у середньому понад 1100 євро щомісяця. Трохи нижче розташувався Ізраїль із результатом 80,2 бала і виплатами понад 1000 євро. Замикає п'ятірку лідерів Фінляндія, де індекс склав 75,9 бала, а пенсії також перевищують тисячу євро.

При цьому життя в Україні на пенсії не вважається комфортним — із середньою пенсією на рівні близько 130-135 євро. Ненабагато випереджає нас Молдова, де середні виплати становлять близько 200 євро.

Скільки витрачається з пенсії

Поки в деяких північних країнах пенсіонери можуть розраховувати на комфортні виплати, в Італії, Франції та Іспанії ситуація виглядає інакше. Там держава витрачає на пенсії від 9% до 12% ВВП, але середня сума виплати на одного пенсіонера не перевищує 20 000 євро. При цьому з урахуванням купівельної спроможності реальні можливості літніх людей у цих країнах трохи вищі, передає видання Visual Capitalist.

Експерти пояснюють це особливостями систем: старіюче населення, принцип солідарного фінансування за схемою "pay-as-you-go" і повільне економічне зростання обмежують стійкість пенсійних систем.

Особливо гостро проблема проявляється в країнах Центральної Європи. У Польщі та Угорщині частка ВВП, що виділяється на пенсії, порівнянна з північними державами, проте середні виплати залишаються на рівні близько 7 000 євро на рік.

Фахівці зазначають, що підвищити рівень пенсій без надмірного навантаження на бюджети можна завдяки підвищенню зарплат, залученню старших працівників в економіку і розвитку добровільних накопичувальних пенсійних схем.

Фокус також писав, що пенсіонерам із додатковим стажем можуть нараховувати додаткові надбавки. Однак сума доплати не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму.

А також Кабінет Міністрів України затвердив проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, що передбачає поетапне підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян і мінімальної пенсії за віком.