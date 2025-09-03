Мінімальна пенсія в Україні зросте: коли чекати підвищення

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, що передбачає поетапне підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян і мінімальної пенсії за віком.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становитиме 2 564 грн, у 2027 році — 2 715 грн, а у 2028 році — 2 859 грн. Для порівняння, у 2025 році ця сума становила 2 361 грн. Про це йдеться в постанові №774 від 27 червня 2025 року, опублікованій на Урядовому порталі

Уряд також планує щорічну індексацію пенсій з 1 березня і підготовку до впровадження другого рівня пенсійної системи в рамках пенсійної реформи.

Крім того, документ передбачає поступове підвищення мінімальної заробітної плати: з 8 000 грн у 2025 році до 8 688 грн у 2026 році, 9 374 грн у 2027 році та 10 059 грн у 2028 році.

