Минимальная пенсия в Украине вырастет: когда ждать повышения

Кабинет Министров Украины утвердил проект Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, предусматривающий поэтапное повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан и минимальной пенсии по возрасту.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составит 2 564 грн, в 2027 году — 2 715 грн, а в 2028 году — 2 859 грн. Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 2 361 грн. Об этом говорится в постановлении №774 от 27 июня 2025 года опубликовано на Правительственном портале

Правительство также планирует ежегодную индексацию пенсий с 1 марта и подготовку к внедрению второго уровня пенсионной системы в рамках пенсионной реформы.

Кроме того, документ предусматривает постепенное повышение минимальной заработной платы: с 8 000 грн в 2025 году до 8 688 грн в 2026 году, 9 374 грн в 2027 году и 10 059 грн в 2028 году.

