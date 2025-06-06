Бонус за дополнительные годы стажа: сколько доплачивают к пенсии в 2025

Пенсионеры, чей страховой стаж превышает установленные законом нормы, могут рассчитывать на дополнительные надбавки к пенсии. Для этого необходимо иметь стаж более 20–25 лет для женщин и 30–35 лет для мужчин, в зависимости от года выхода на пенсию.

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Об этом говорится в материале издания "Соцпортал".

Сумма доплаты к пенсии за сверхурочный стаж не может превышать 1% от прожиточного минимума. В 2025 году он составляет 2361 гривну, поэтому доплата — 23,61 гривны.

Для вышедших на пенсию до октября 2011 года:

мужчины — более 25 лет;

женщины – более 20 лет.

Для лиц, вышедших на пенсию после 1 октября 2011:

мужчины — более 35 лет;

женщины – более 30 лет.

За каждый полный год дополнительного стажа пенсия увеличивается на 1% от ее базового размера. В то же время размер доплаты не может быть больше 1% от прожиточного минимума, то есть 23,61 гривны.

В случае если пенсионер продолжает работать, сумма доплаты определяется на основе прожиточного минимума, действующего на момент выхода на пенсию. После увольнения должен состояться перерасчет с учетом актуальных показателей.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.