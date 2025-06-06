Бонус за додаткові роки стажу: скільки доплачують до пенсії у 2025

Пенсіонери, чий страховий стаж перевищує встановлені законом норми, можуть розраховувати на додаткові надбавки до пенсії. Для цього необхідно мати стаж понад 20-25 років для жінок і 30-35 років для чоловіків, залежно від року виходу на пенсію.

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Про це йдеться в матеріалі видання"Соцпортал".

Сума доплати до пенсії за понаднормовий стаж не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму. У 2025 році він становить 2361 гривню, тому доплата — 23,61 гривні.

Для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року:

чоловіки — понад 25 років;

жінки — понад 20 років.

Для осіб, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року:

чоловіки — понад 35 років;

жінки — понад 30 років.

За кожен повний рік додаткового стажу пенсія збільшується на 1% від її базового розміру. Водночас розмір доплати не може бути більшим за 1% від прожиткового мінімуму, тобто 23,61 гривні.

У разі якщо пенсіонер продовжує працювати, сума доплати визначається на основі прожиткового мінімуму, чинного на момент виходу на пенсію. Після звільнення має відбутися перерахунок з урахуванням актуальних показників.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.