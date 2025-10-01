Пенсии в Европе: где старость самая комфортная, а где — на грани бедности

Размер пенсий в разных странах Европы заметно отличается, создавая настоящую пропасть между востоком и западом континента.

Пока пенсионеры в Исландии, Люксембурге и Скандинавии могут рассчитывать на высокий уровень выплат и комфортную старость, их коллеги в Восточной и Центральной Европе нередко вынуждены экономить на самых необходимых расходах. Фокус выяснил, где в Европе платят больше всего, а где пожилым людям приходится довольствоваться скромными пенсиями.

Размер пенсий — в каких странах платят больше всего

Абсолютным лидером по размеру средней пенсии стала Исландия, где пожилые граждане получают в среднем 35 959 евро в год. Среди стран Европейского союза первое место занимает Люксембург с показателем 31 385 евро, передает портал euronews.

К числу государств с самыми высокими выплатами относятся также Норвегия и Дания — здесь пенсионеры ежегодно получают более 30 тысяч евро.

Чуть меньше, но все же существенно выше среднего уровня, пенсии в скандинавских странах. Так, в Швеции среднегодовые выплаты составляют 22 436 евро, а в Финляндии — 21 085 евро.

Среди стран Центральной и Южной Европы заметно выделяется Австрия, где пенсионеры получают более 20 тысяч евро. В Италии этот показатель достигает 19 589 евро, во Франции — 18 855 евро, а в Германии — 17 926 евро.

Размер пенсий — в каких странах платят меньше всего

Наиболее уязвимыми остаются пенсионеры в странах Восточной Европы. Так, в Болгарии средняя пенсия составляет около 300 евро, а минимальная — всего 240 евро. Этих средств едва хватает на продукты, лекарства и коммунальные услуги, поэтому многие пожилые люди вынуждены продолжать работать или рассчитывать на помощь родственников.

Ненамного лучше ситуация в Латвии, где средняя пенсия не превышает 390 евро. Высокая инфляция и слабая экономика делают выплаты недостаточными даже для базовых потребностей. Еще сложнее положение у пенсионеров Литвы и Эстонии: здесь они получают лишь 220-230 евро в месяц.

Пенсии в Европе — где старость самая комфортная

В Европе сохраняется заметное пенсионное неравенство: жители западных стран могут позволить себе беззаботную старость, тогда как пенсионеры в восточной части континента часто вынуждены экономить на самых необходимых расходах.

Согласно данным Mercer CFA Global Pension Index 2024, лучшая пенсионная система в мире действует в Нидерландах. Здесь индекс составил 84,8 балла, а средняя выплата для пожилых людей превышает 1200 евро в месяц.

Высокие позиции в рейтинге занимают и другие европейские страны. Так, в Исландии показатель достиг 83,4 балла, а в Дании — 81,6. В обеих странах пенсионеры получают в среднем более 1100 евро ежемесячно. Чуть ниже расположился Израиль с результатом 80,2 балла и выплатами более 1000 евро. Замыкает пятерку лидеров Финляндия, где индекс составил 75,9 балла, а пенсии также превышают тысячу евро.

При этом жизнь в Украине на пенсии не считается комфортной — со средней пенсией на уровне около 130-135 евро. Ненамного опережает нас Молдова, где средние выплаты составляют около 200 евро.

Сколько тратится из пенсии

Пока в некоторых северных странах пенсионеры могут рассчитывать на комфортные выплаты, в Италии, Франции и Испании ситуация выглядит иначе. Там государство тратит на пенсии от 9% до 12% ВВП, но средняя сумма выплаты на одного пенсионера не превышает 20 000 евро. При этом с учетом покупательной способности реальные возможности пожилых людей в этих странах немного выше, передает издание Visual Capitalist.

Эксперты объясняют это особенностями систем: стареющее население, принцип солидарного финансирования по схеме "pay-as-you-go" и медленный экономический рост ограничивают устойчивость пенсионных систем.

Особенно остро проблема проявляется в странах Центральной Европы. В Польше и Венгрии доля ВВП, выделяемая на пенсии, сопоставима с северными государствами, однако средние выплаты остаются на уровне около 7 000 евро в год.

Специалисты отмечают, что повысить уровень пенсий без чрезмерной нагрузки на бюджеты можно благодаря повышению зарплат, привлечению старших работников в экономику и развитию добровольных накопительных пенсионных схем.

