Пенсия в Украине: треть пожилых людей выживают на 69 евро в месяц, — Опендатабот

На начало октября 2025 года средняя пенсия в Украине достигла 6436 гривен, что эквивалентно примерно 133 евро.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает портал Опендатабот, ссылаясь на открытые данные Пенсионного фонда Украины.

Несмотря на рост, многие украинцы до сих пор получают минимальные выплаты. Так, почти треть пенсионеров — более 3,3 миллиона человек — живут на 3 340 гривен в месяц, а еще 4% — около 2 300 гривен. Всего в стране сейчас насчитывается 10,2 миллионов пенсионеров, и каждый четвертый из них продолжает работать.

Размер пенсии в Украине

Для сравнения, в прошлом году ситуация была еще сложнее — тогда 26% украинских пенсионеров получали менее 3 000 гривен, однако после индексации выплаты выросли.

По статистике, пенсии распределяются следующим образом:

более 10 тысяч гривен получают около 1,5 миллиона человек (15%);

от 5 до 10 тысяч гривен — 2,97 миллиона (29,1%);

от 4 до 5 тысяч гривен — 2,1 миллиона (20,6%);

от 3 до 4 тысяч гривен — 3,22 миллиона (31,6%);

менее 3 тысяч гривен — 373 тысячи человек (3,7%).

Средняя пенсия в Украине

При этом около 1,5 миллиона украинцев получают выплаты более 15 700 гривен (примерно 325 евро), в то время как еще 2,1 миллиона довольствуются 4 510 гривнами в месяц.

На фоне европейских стран украинские пенсии остаются одними из самых низких. Для сравнения: в Албании средняя пенсия составляет 160 евро, в Болгарии и Румынии – от 450 до 550 евро, а в Польше и Чехии – около 800–900 евро.

Самые высокие пенсии традиционно зафиксированы в столице – 8 848 гривен, что на 37% выше среднего показателя по стране. Наименьшие выплаты – в западных регионах: Тернопольская область (4 997 грн), Черновицкая (5 173 грн) и Закарпатская (5 233 грн).

В то же время более 2,8 миллиона работающих пенсионеров получают несколько более высокие выплаты — в среднем 7 069 гривен. Эксперты отмечают, что, несмотря на незначительный рост, украинские пенсии все еще не покрывают реальные потребности пожилых людей, особенно на фоне инфляции и высоких цен на продукты и коммунальные услуги.

