Пенсия в Украине: почему "поколение Х" рискует остаться без выплат и возможно ли это исправить

Украинцы, родившиеся в период с 1965 по 1980 год, рискуют массово не получить право на пенсию в 60 лет. Основной причиной этого является отсутствие страхового стажа, который для этого поколения стал системной проблемой и с каждым годом только обостряется.

Как говорится в материале ТСН.ua, именно "поколение Х" оказалось в эпицентре пенсионного кризиса: по прогнозам специалистов, уже с 2028 года почти половина людей этого возраста не сможет выполнить минимальные требования для выхода на пенсию по возрасту.

Почему "поколение Х" не имеет нужного стажа

Автор публикации отмечает, что "поколение Х" вряд ли получит нужный стаж, ведь активные годы работы для них пришлись на 1990-е — время экономической турбулентности, массовой "теневой" занятости, заработков за рубежом без контрактов и зарплат в конвертах. В тот период вопрос пенсионных отчислений для большинства был второстепенным — выживание стояло выше далеких социальных гарантий.

Ситуацию существенно осложнила пенсионная реформа, которая продолжается в Украине уже много лет. В ее основе — постепенное повышение требований к страховому стажу, то есть количеству лет, в течение которых за человека официально уплачивался единый социальный взнос в Пенсионный фонд. Иными словами, засчитывается только легальная работа с "белой" зарплатой, с которой уплачивался ЕСВ в размере 22%.

Какие требования к страховому стажу будут действовать в ближайшие годы

С 2026 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, и мужчинам, и женщинам нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 2027 году эта норма возрастет до 34 лет, а в 2028-м — до 35. После этого повышение планируют остановить, однако именно этот рубеж становится критическим для сотен тысяч людей.

И все же демографы отмечают, что нынешние 45-50-летние еще имеют шанс "добрать" необходимый стаж. В то же время для тех, кто старше на десять лет, ситуация выглядит значительно драматичнее. Уже сегодня каждый седьмой украинец, который достигает 60 лет, получает отказ в назначении пенсии из-за нехватки стажа. Для тех, кто будет праздновать 60-летие в 2028 году, доля таких случаев может вырасти до одного из двух, что означает сотни тысяч людей без пенсионных выплат.

По мнению специалистов "поколение Х" оказалось под наибольшим ударом из-за:

Неофициальную занятость в 1990-х годах.

Работа на рынках, в малом бизнесе или за границей без уплаты взносов была массовым явлением. Многие сознательно выбирали более высокую зарплату без оформления, даже не подозревая, что через десятилетия это обернется потерянными годами стажа.

Пенсионную реформу 2004 года.

До этого стаж считался по записям в трудовой книжке, после — исключительно по факту уплаты страховых взносов. В результате тысячи людей "выпали" из системы: работодатели не платили ЕСВ, а работники потеряли в расчетах по 10-15 лет.

Третьим серьезным ударом стала война.

Начиная с 2014 года, а особенно после полномасштабного вторжения в 2022-м, миллионы украинцев потеряли работу, оказались в оккупации или вынуждены были выехать за границу. Прерванный трудовой путь, неофициальная занятость или жизнь на социальное пособие привели к тому, что страховой стаж просто перестал накапливаться.

Что делать, если до пенсии не хватает стажа

Если пенсионный возраст достигнут, а страхового стажа недостаточно, эксперты советуют продолжать официально работать, чтобы набрать нужные годы, или выходить на пенсию позже — в 63 или 65 лет. В частности, для 63-летних минимальный стаж сейчас — 23 года, для 65-летних — 15 лет. Зато в 2027-2028 годах требования для 63-летних еще возрастут.

Еще один вариант — купить страховой стаж. В 2026 году один месяц стоит 1 902 грн, а за прошлые годы — вдвое дороже. Если не хватает около года, выгоднее купить его, чем ждать до 65 и потерять два года пенсии.

Если до 65 лет стажа менее 15 лет, пенсия не назначается. Вместо нее выплачивается базовая помощь, которая зависит от доходов семьи. Максимальная сумма с 2026 года — 4 500 грн, но для людей с минимальным стажем помощь может быть почти вдвое меньше.

Также в материале отметили, что трудовая миграция тоже влияет на пенсию. На начало 2026 года около 2 млн украинцев в ЕС работают легально и платят взносы, а сотни тысяч остаются вне официального рынка труда или живут на социальную помощь, поэтому пенсионные права для них не формируются. Однако, пенсия мигрантов зависит от международных соглашений Украины. Некоторые страны выплачивают пенсию за годы работы на их территории, другие — по принципу страны проживания, суммируя весь стаж.

Можно также самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд через "Дію" или вебпортал ПФУ, чтобы сохранить стаж и увеличить будущую пенсию.

Напомним, что военнослужащие после увольнения могут оформить пенсию по инвалидности. Если причиной стала травма или болезнь, полученная на войне, сумма выплат составит не менее 9 478 гривен.

Также Фокус писал, что в 2026 годуКабмин предлагает повысить минимальную пенсию и провести индексацию выплат. Но даже после этого средняя пенсия в Украине останется одной из самых низких в Европе.