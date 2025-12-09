Пенсия по инвалидности: в ПФУ объяснили, как оформить военнослужащему

Военнослужащие после увольнения могут оформить пенсию по инвалидности. Если причиной стала травма или болезнь, полученная на войне, сумма выплат составит не менее 9 478 гривен.

Уволенные из воинской части лица имеют право на пенсию по инвалидности, если получили этот статус во время службы или не позднее, чем через три месяца после увольнения. Также это право сохраняется, если инвалидность наступила позже, но из-за травмы или контузии из прошлого, полученной на службе или во время защиты Украины. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Одесской области.

Важно, что пенсия назначается только после увольнения.

"Если военнослужащий еще проходит службу, то при определенных условиях (в частности, наличие страхового стажа) может претендовать на пенсию по нормам Закона Украины "Об общеобязательном государственном страховании", с возможностью перехода на военную пенсию после увольнения со службы", — отметила пресс-служба.

Пенсия по инвалидности: группы

В целом лиц с инвалидностью разделяют на три группы. Военных в зависимости от того, какова причина их статуса, делят на следующие категории:

лица с инвалидностью вследствие войны (ранения, контузии, увечья или заболевания были получены во время защиты Украины или выполнения служебных обязанностей);

другие военные с инвалидностью (увечье было получено в результате несчастного случая, не связанного со службой, или заболевания, связанного с ней).

Пенсия по инвалидности: как оформить

Заявление о назначении такой пенсии нужно подавать в территориальный орган Пенсионного фонда через уполномоченные структурные подразделения Минобороны. Мобилизованным другими министерствами и органами надо обращаться в соответствующие подразделения.

"Важно!" Этот Порядок не касается военнослужащих срочной службы и членов их семей", — отметили в ПФУ.

Пенсия по инвалидности: размер

Пенсии по инвалидности, полученной вследствие войны, относительно суммы денежного обеспечения составляют:

для I группы — 100%;

для ІІ группы — 80%;

для ІІІ группы — 60%.

Другим военным с инвалидностью соответственно заработку платят:

для I группы — 70%;

для ІІ группы — 60%;

для ІІІ группы — 40%.

В то же время минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие войны должна составлять не менее:

16 847 гривен для І группы;

13 822 гривен для ІІ группы;

9 478 гривен для ІІІ группы.

