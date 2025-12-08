Графики отключений 9 декабря: кто будет сидеть без света 14 часов

Почасовые графики отключений света будут действовать во вторник из-за последствий ракетно-дронных атак ВС РФ на энергоинфраструктуру Украины. Бытовые потребители из некоторых подгрупп будут сидеть без света до 14 часов.

Графики отключений света 9 декабря будут действовать для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей, предупреждает "Укрэнерго".

Украинцам будут выключать свет в период с 00:00 до 23:59. Энергетики вынуждены применять для бытовых потребителей ограничения из-за последствий ракектно-дронных атак ВС РФ на критическую инфраструктуру Украины. Отдельно "Укрэнерго" предупреждает, что для промышленных потребителей в период с 00:00 до 23:59 также предусмотрены графики ограничения мощности.

Более подробно об отключении света 9 декабря уже сообщила пресс-служба ДТЭК, обнародовав актуальный график для Одесской, Днепропетровской, Киевской областей, а также для Киева. В частности, жители Киевщины из определенных подгрупп будут сидеть без света 14 часов.

Отключения света 9 декабря — график ДТЭК для Одесской области

Отключения света 9 декабря — график ДТЭК для Днепропетровской области

Отключения света 9 декабря — график ДТЭК для Киевской области

Отключения света 9 декабря — график ДТЭК для Киева

Ранее мы рассказывали, что Украине не хватает средств для строительства новых защитных сооружений на энергообъектах. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что пока нет ясности относительно того, за счет каких ресурсов Киев планирует покупать оборудование на следующие периоды атак и, в частности, на следующий отопительный сезон.

Также сообщалось, что из-за отключения света в Украине прогнозируется рост цен на мясо и молочные продукты. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предположил, что из-за проблем с электроснабжением указанные продукты могут подорожать на 30%.