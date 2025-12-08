Графіки відключень 9 грудня: хто сидітиме без світла 14 годин

Погодинні графіки відключень світла діятимуть у вівторок через наслідки ракетно-дронових атак ЗС РФ на енергоінфраструктуру України. Побутові споживачі з деяких підгруп сидітимуть без світла до 14 годин.

Графіки відключень світла 9 грудня діятимуть для побутових споживачів обсягом від 2 до 4 черг, попереджає "Укренерго".

Українцям вимикатимуть світло у період з 00:00 до 23:59. Енергетики змушені застосовувати для побутових споживачів обмеження через наслідки ракектно-дронових атак ЗС РФ на критичну інфраструктуру України. Окремо "Укренерго" попереджує, що для промислових споживачів у період з 00:00 до 23:59 також передбачені графіки обмеження потужності.

Більш детально про відключення світла 9 грудня вже повідомила пресслужба ДТЕК, олприлюднивши актуальний графік для Одеської, Дніпропетровської, Київської областей, а також для Києва. Зокрема, мешканці Київщини з певних підгрум сидітимуть без світла 14 годин.

Відео дня

Відключення світла 9 грудня — графік ДТЕК для Одеської області

Відключення світла 9 грудня — графік ДТЕК для Дніпропетровської області

Відключення світла 9 грудня — графік ДТЕК для Київської області

Відключення світла 9 грудня — графік ДТЕК для Києва

Раніше ми розповідали, що Україні не вистачає коштів для будівництва нових захисних споруд на енергооб'єктах. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначав, що наразі немає ясності щодо того, за рахунок яких ресурсів Київ планує купувати обладнання на наступні періоди атак і, зокрема, на наступний опалювальний сезон.

Також повідомлялось, що через відключення світла в Україні прогнозується зростання цін на м'ясо та молочні продукти. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук припустив, що через проблеми з електропостачанням вказані продукти можуть здорожчати на 30%.