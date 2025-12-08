Пів дня без світла: "Укренерго" анонсувало графіки відключення на 9 грудня

У вівторок, 9 грудня, в Україні продовжать діяти заходи з обмеження споживання електроенергії.

Унаслідок масштабних ракетно-дронових атак ЗС РФ по енергооб'єктах України ситуація з електропостачанням залишається складною. У зв'язку з цим в "Укренерго" заявили про те, що у вівторок відключення світла будуть обсягом від двох до чотирьох черг.

Графіки погодинних відключень актуальні з 00:00 до 23:59, а для промислових споживачів продовжать діяти графіки обмеження потужності в той самий період.

Час і обсяг обмежень можуть змінитися, тому абонентам рекомендується відстежувати оновлення на офіційних сайтах регіональних обленерго.

Тих же, у кого світло буде, просять використовувати електроенергію дбайливо.

Найближчими тижнями ситуація з енергозабезпеченням навряд чи суттєво зміниться. Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що навіть за оптимістичним сценарієм вимкнення світла триватимуть протягом усієї зими. За його словами, українцям "треба звикнути і жити в цих графіках".

У ДТЕК пояснили, що вночі споживання електроенергії значно менше, ніж удень. Зокрема, зранку навантаження на енергосистему зростає, і енергетики змушені вимикати світло, щоб утримати баланс.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Україні не вистачає коштів для будівництва нових захисних споруд на енергооб'єктах. За його словами, дуже багато чого залежатиме від міжнародної фінансової допомоги, оскільки резерви та обладнання вичерпуються і через 3-4 місяці почнуться проблеми.

Раніше повідомлялося, Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше цілеспрямовано атакуючи об'єкти, які раніше вважали недоторканними через їхню критичну роль у забезпеченні життя мільйонів громадян.