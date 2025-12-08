Україні не вистачає коштів для будівництва нових споруд на енергооб'єктах, — Харченко

За словами експерта, наразі немає ясності щодо того, за рахунок яких ресурсів Київ планує купувати обладнання на наступні періоди атак, і зокрема на наступний опалювальний сезон.

Це ускладнює підготовку енергетики до майбутніх ракетних і дронових ударів, цитує "ТСН" слова директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

"Ми вже відчуваємо брак коштів на те, щоб будувати нові захисні споруди і розширювати мережу фортифікованих об'єктів, а фортифікації показали свою ефективність досить добре. І водночас, на жаль, не видно, за рахунок яких ресурсів ми плануємо закуповувати обладнання на наступні періоди атак, і в тому числі на наступний опалювальний сезон", — пояснив директор ЦДЕ.

Напередодні в інтерв'ю "Українському радіо" Харченко зазначив, що комбінована ракетно-дронова атака, здійснена Росією проти України 6 грудня, є практично копією попередньої — за набором цілей і тактикою.

Відео дня

Однак, підкреслює він, ефективна робота української ППО, координація з енергетиками та фортифікаційний захист об'єктів дають змогу значно знизити наслідки. Так, є ураження, є влучання, є аварійні відключення, але сказати, що ця атака дала критичні результати на користь РФ, не є правдою.

Надалі, зазначив Харченко, дуже багато чого залежатиме від міжнародної фінансової допомоги, оскільки резерви та обладнання вичерпуються і через 3-4 місяці почнуться проблеми.

Нагадаємо, народний депутат і голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус розповів, що причина, чому ЗС РФ більше б'ють по великих об'єктах, ніж по дрібних, — більша ефективність атак у разі влучання.

Також повідомлялося, що Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше цілеспрямовано атакуючи об'єкти, які раніше вважали недоторканними через їхню критичну роль у забезпеченні життя мільйонів громадян.

Нещодавно стало відомо, що ЗС РФ знищили Херсонську ТЕЦ.