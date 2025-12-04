ЗС РФ практично знищили Херсонську ТЕЦ, — "Нафтогаз"

Напередодні російська армія масовано атакувала Херсонську теплоелектроцентраль, після чого вона зупинила свою роботу.

Об'єкт неодноразово піддавався атакам окупантів, але вчорашня практично повністю знищила ТЕЦ, повідомили в "Нафтогазі". Відомо про постраждалих співробітників.

"Херсонська ТЕЦ — виключно цивільний об'єкт. Її єдине призначення — забезпечення тепла в будинках городян. При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство", — заявили в компанії, додавши фото наслідків одного з численних ударів.

Зі свого боку голова Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Прокудін в ефірі телемарафону підтвердив, що протягом останніх кількох днів росіяни прицільно били по ТЕЦ, завдавши сотні ударів дронами, артилерією та іншими видами зброї.

"Попри вжиті заходи щодо захисту, приміщення та обладнання станції зазнали дуже серйозних руйнувань. Через це роботу об'єкта призупинено. Без тепла залишилися близько 50% Херсона, 470 будинків, а це близько 40,5 тис. абонентів. Наразі спрогнозувати строки відновлювальних робіт неможливо, оскільки район ТЕЦ обстрілюють постійно, і відправити туди ремонтні бригади та техніку — означає наразити людей на смертельну небезпеку", — сказав він.

Наразі влада розглядає варіанти альтернативного теплопостачання для житлового фонду та шукає разом із партнерами шляхи забезпечити людей альтернативними джерелами обігріву.

Нагадаємо, вранці російські окупанти обстріляли перинатальний центр у Херсоні. Влучення ворожого боєприпасу сталося в момент, коли лікарі приймали пологи в пацієнтки.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін хоче влаштувати в Херсоні екологічну катастрофу, наслідки якої можуть відчути на собі Туреччина, Румунія і Болгарія.