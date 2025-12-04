ВС РФ практически уничтожили Херсонскую ТЭЦ, – "Нафтогаз"

Накануне российская армия массировано атаковала Херсонскую теплоэлектроцентраль, после чего она остановила свою работу.

Объект неоднократно поддавался атакам оккупантов, но вчерашняя практически полностью уничтожила ТЭЦ, сообщили в "Нафтогазе". Известно о пострадавших сотрудниках.

"Херсонская ТЭЦ – исключительно гражданский объект. Ее единственное предназначение – обеспечение тепла в домах горожан. При этом россияне системно обстреливают предприятие", – заявили в компании, добавив фото последствий одного из многочисленных ударов.

В свою очередь глава Херсонской областной военной администрации Сергей Прокудин в эфира телемарафона подтвердил, что в последние несколько дней россияне прицельно били по ТЭЦ, нанеся сотни ударов дронами, артиллерией и другими видами оружия.

Відео дня

"Несмотря на принятые меры по защите, помещение и оборудование станции подверглись очень серьезным разрушениям. Из-за этого работу объекта приостановлено. Без тепла остались около 50% Херсона, 470 домов, а это около 40,5 тыс. абонентов. Сейчас спрогнозировать сроки восстановительных работ невозможно, поскольку район ТЭЦ обстреливается постоянно, и отправить туда ремонтные бригады и технику — значит подвергнуть людей смертельной опасности", – сказал он.

Сейчас власти рассматривают варианты альтернативного теплоснабжения для жилого фонда и ищут вместе с партнерами пути обеспечить людей альтернативными источниками обогрева.

Напомним, утром российские оккупанты обстреляли перинатальный центр в Херсоне. Попадание вражеского боеприпаса произошло в момент, когда врачи принимали роды у пациентки.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин хочет устроить в Херсоне экологическую катастрофу, последствия которой могут ощутить на себе Турция, Румыния и Болгария.