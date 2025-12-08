Украине не хватает средств для строительства новых сооружений на энергообъектах, — Харченко

По словам эксперта, на данный момент нет ясности относительно того, за счет каких ресурсов Киев планирует покупать оборудование на последующие периоды атак, и в том числе на следующий отопительный сезон.

Это затрудняет подготовку энергетики к будущим ракетным и дроновым ударам, цитирует "ТСН" слова директора Центра исследований энергетики Александра Харченко.

"Мы уже чувствуем нехватку средств на то, чтобы строить новые защитные сооружения и расширять сеть фортифицированных объектов, а фортификации показали свою эффективность достаточно хорошо. И одновременно, к сожалению, не видно, за счет каких ресурсов мы планируем закупать оборудование на последующие периоды атак, и в том числе на следующий отопительный сезон", – объяснил директор ЦИЭ.

Накануне в интервью "Украинскому радио" Харченко отметил, что комбинированная ракетно-дроновая атака, совершенная Россией против Украины 6 декабря, является практически копией предыдущей — по набору целей и тактике.

Однако, подчеркивает он, эффективная работа украинской ПВО, координация с энергетиками и фортификационная защита объектов позволяют значительно снизить последствия. Да, есть поражение, есть попадание, есть аварийные отключения, но сказать, что эта атака дала критические результаты в пользу РФ, не является правдой.

В дальнейшем, отметил Харченко, очень многое будет зависеть от международной финансовой помощи, поскольку резервы и оборудовние исчерпываются и через 3-4 месяца начнутся проблемы.

Напомним, народный депутат и председатель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус рассказал, что причина, почему ВС РФ больше бьют по крупным объектам, чем по мелким, — большая эффективность атак в случае попадания.

Также сообщалось, что Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые целенаправленно атакуя объекты, которые ранее считались неприкосновенными из-за их критической роли в обеспечении жизни миллионов граждан.

Недавно стало известно, что ВС РФ уничтожили Херсонскую ТЭЦ.