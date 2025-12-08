Какие объекты энергетики в зоне риска ударов ВС РФ и как сохранить генерацию, — нардеп

Вооруженные силы Российской Федерации наносят уларов, преимущественно, по мощным объектам энергогенерации, а малые и средние замечают меньше, отметил народный депутат и председатель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Учитывая это, Украине стоит развивать именно малые электростанции, на которые россияне вряд ли будут тратить ракеты.

Причина, почему ВС РФ больше бьют по крупным объектам, чем по мелким, — большая эффективность атак в случае попадания, пояснил Герус в эфире телемарафона. Россияне целят по энергетической инфраструктуре за 100 км от фронта, а чтобы сохранить электроснабжение следовало бы развивать сети станций на 1-10 Вт.

"Нужно понимать все-таки, что обстреливаются в большинстве крупные объекты. Если это на расстоянии хотя бы 100 км от линии фронта, то обстреливаются в основном крупные объекты", — прозвучало в эфире.

По словам Геруса, на сегодня больше всего новых объектов генерации появляется на правобережье Украины, в основном — на западе Украины. Причина таких решений — факторы безопасности. В то же время следовало бы стимулировать строительство в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях. По мнению нардепа, меньше вероятность попадания под удар станций от 1 до 10 МВт. Впрочем, главное, чтобы они были расположены не менее чем в 10, 20, 30 км от линии фронта

"Малые и средние объекты обстрелять очень трудно, и эффект от того будет относительно небольшой, потому что один е-е небольшой энергомост, объект, он не имеет критического значения для энергосистемы. Если это объект 1, 2, 3, 5 или 10 МВт, то риски обстрелов этого достаточно низкие. Я бы даже сказал, минимальные", — пояснил Герус.

Удары по энергетике — детали

Отметим, Фокус писал об ударах по энергетике Украины, которые осуществила РФ осенью 2025 года. Среди прочих, удары 10 октября, когда россияне запустили по украинцам около 500 ракет и дронов. В конце октября ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС и объектам ДТЭК. В ноябре — атака на Трипольскую и Змиевскую ТЭС, а "Центрэнерго" сообщило о повреждении всех объектов генерации. В декабре взрывалось в восьми областях и "Укрэнерго" увеличило количество очередей отключений. Среди прочего, 2 декабря россияне атаковали объекты газодобычи, заявили в компании "Нафтогаз".

Напоминаем, во время массированной атаки ВС РФ в ночь на 8 декабря было шумно в Кременчуге, а россияне, кроме того, сожгли здание вокзала в Фастове.