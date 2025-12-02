Удары ВС РФ на газовым объектам: "Нафтогаз" заявил о новых атаках

Вечером 1 декабря, а также на следующее утро российские оккупанты в очередной раз нанесли дроновые удары по гражданским объектам газовой инфраструктуры, обеспечивающим добычу и хранение газа для украинцев.

Обошлось без пострадавших среди работников газовой сферы, однако зафиксировано разрушение, сообщили в "Нафтогазе"

"Оперативные службы и специалисты компании работают над устранением последствий атаки. Немедленно после того, как будет разрешение от ГСЧС, команды Нафтогаза начнут восстановление", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Какой именно регион пострадал, не уточняется.

С начала октября Россия уже восемь раз била по объектам газодобычи и хранения газа. Так, ВС РФ во время обстрела Харьковской и Полтавской области 3 октября уничтожили около 60% общего объема газодобычи в Украине. В газовую инфраструктуру били 60 российских дронов и 35 ракет, большинство из которых — баллистические. Это была самая крупная атака на энергетику с начала полномасштабного вторжения.

В ночь на 16 октября противник совершил комбинированную атаку на энергетические объекты компании, применив беспилотники и ракеты. В результате ударов была временно остановлена работа нескольких газодобывающих объектов в Полтавской области.

8 ноября военные РФ устроили девятую массированную атаку с целью оставить украинцев без тепла в холодные зимние месяцы.

Напомним, Минэнерго планирует усилить импорт газа для отопительного сезона примерно на 30%. Потребности будут зависеть от погодных условий и интенсивности вражеских атак.