Удари ЗС РФ по газових об'єктах: "Нафтогаз" заявив про нові атаки

Увечері 1 грудня, а також наступного ранку російські окупанти вкотре завдали дронів ударів по цивільних об'єктах газової інфраструктури, що забезпечують видобуток і зберігання газу для українців.

Обійшлося без постраждалих серед працівників газової сфери, проте зафіксовано руйнування, повідомили в "Нафтогазі"

"Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки. Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди Нафтогазу розпочнуть відновлення", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Який саме регіон постраждав, не уточнюють.

З початку жовтня Росія вже вісім разів била по об'єктах газовидобутку і зберігання газу. Так, ЗС РФ під час обстрілу Харківської та Полтавської області 3 жовтня знищили близько 60% загального обсягу газовидобутку в Україні. У газову інфраструктуру били 60 російських дронів і 35 ракет, більшість із яких — балістичні. Це була найбільша атака на енергетику з початку повномасштабного вторгнення.

У ніч на 16 жовтня противник здійснив комбіновану атаку на енергетичні об'єкти компанії, застосувавши безпілотники та ракети. Унаслідок ударів було тимчасово зупинено роботу кількох газовидобувних об'єктів у Полтавській області.

8 листопада військові РФ влаштували дев'яту масовану атаку з метою залишити українців без тепла в холодні зимові місяці.

Нагадаємо, Міненерго планує посилити імпорт газу для опалювального сезону приблизно на 30%. Потреби залежатимуть від погодних умов та інтенсивності ворожих атак.