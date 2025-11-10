Трипольская и Змиевская ТЭС полностью остановились: отключения будут несколько недель, — ЭП

По данным источников ЭП, на восстановление поврежденных во время беспрецедентного обстрела Украины энергетических объектов понадобятся недели, и в течение этого времени отключения света будут продолжаться в режиме 3-4 очередей. При этом с наступлением морозов отключений может стать больше.

ТЭС "Центрэнерго" остановились после ночной атаки 8 ноября, которую пресс-служба предприятия назвала самой массированной с начала войны. В посте на Facebook представители "Центрэнерго" сообщили, что из-за атаки "невиданного ранее" количества дронов и ракет генерация электроэнергии на объектах компании упала до нуля. "Экономическая правда" со ссылкой на неназванного собеседника в политических кругах утверждает, что после этого в "Центрэнерго" позвонили из Офиса президента и обвинили в распространении паники среди населения.

"Позвонили из Офиса и в резкой форме начали спрашивать, для чего разгонять панику среди населения и делать такие подарки россиянам. Мол, смотрите, какие они молодцы, все нам разбили, теперь все станции "на нуле", — передают журналисты слова анонимного источника.

Сообщение "Центрэнерго" об ударе по ТЭС и падении генерации до нуля Фото: скриншот

После этого, по словам авторов статьи, сообщение в соцсетях было обновлено.

"После ночного удара продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады делают все возможное и необходимое для скорейшей ликвидации последствий атаки. Мы сделаем все, чтобы восстановить разрушенное как можно быстрее!", — говорится в обновленной публикации "Центрэнерго".

По информации журналистов, россияне разрушили Змиевскую ТЭС в Харьковской и Трипольскую ТЭС в Киевской области.

В то же время народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Киев24" рассказал, что атакованные россиянами ТЭС "Центрэнерго" пока не работают, а на их восстановление необходимо длительное время.

Журналисты ЭП со ссылкой на источники в правительстве также пишут, что российский массированный обстрел усложнил выдачу электроэнергии с Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций, и атомные блоки были частично разгружены.

Кроме того, во время обстрела получила существенные повреждения Приднепровская ТЭС компании ДТЭК, Кременчугская ГЭС в Светловодске Кировоградской области и объекты "Укрэнерго", ответственные за передачу и распределение электроэнергии.

По информации собеседников ЭП в правительстве, от комбинированного удара 8 ноября пострадали также объекты газового и нефтяного секторов компаний "Укргаздобыча", "Укрнафта" и Smart Energy.

"Били по нефти и по газу, баллистикой и дронами. Повреждения существенные", — сказали журналистам в Кабмине.

Сколько могут длиться отключения света в Украине

Относительно отключений света в Украине собеседники журналистов в энергетических компаниях предупредили, что они будут продолжаться еще долгое время, поскольку повреждены подстанции, соединяющие АЭС с энергосистемой. По оптимистическому сценарию, восстановление после массированной атаки 8 ноября может длиться в течение нескольких недель, и после этого можно будет перейти от графиков отключений света в режиме трех-четырех очередей к двум очередям, а затем к одной. При этом на приграничных и прифронтовых территориях ограничения могут продолжаться всю зиму.

Со ссылкой на представителя одной из государственных компаний журналисты отмечают, что генерации в Украине не хватает уже сейчас, хотя морозы еще не наступили, и отключений может быть больше.

Удары по энергетике 8 ноября: что известно

Напомним, после комбинированной атаки в ночь на 8 ноября в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала о массированной атаке на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в тот же день сообщил, что россияне целенаправленно атаковали подстанции двух украинских АЭС: Ровенской и Хмельницкой.

Основатель компании "Клиар Энерджи" Андрей Гриненко 9 ноября рассказал, что ВС РФ разбомбили первую в Украине теплоэлектростанцию на биомассе, построенную в 2016 году.