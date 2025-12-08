Полдня без света: "Укрэнерго" анонсировало графики отключения на 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, в Украине продолжат действовать меры по ограничению потребления электроэнергии.

В результате масштабных ракетно-дроновых атак ВС РФ по энергообъектам Украины ситуация с электроснабжением остается сложной. В связи с этим в "Укрэнерго" заявили о том, во вторник отключения света будут объемом от двух до четырех очередей.

Графики почасовых отключений актуальны с 00:00 до 23:59, а для промышленных потребителей продолжат действовать графики ограничения мощности в тот же период.

Время и объем ограничений могут измениться, поэтому абонентам рекомендуется отслеживать обновления на официальных сайтах региональных облэнерго.

Тех же, у кого свет будет, просят использовать электроэнергию бережно.

В ближайшие недели ситуация с энергообеспечением вряд ли существенно изменится. Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что даже по оптимистическому сценарию отключения света будут продолжаться в течение всей зимы. По его словам, украинцам "надо привыкнуть и жить в этих графиках".

В ДТЭК объяснили, что ночью потребление электроэнергии значительно меньше, чем днем. В частности, с утра нагрузка на энергосистему растет, и энергетики вынуждены выключать свет, чтобы удержать баланс.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Украине не хватает средств для строительства новых защитных сооружений на энергообъектах. По его словам, очень многое будет зависеть от международной финансовой помощи, поскольку резервы и оборудование исчерпываются и через 3-4 месяца начнутся проблемы.

Ранее сообщалось, Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые целенаправленно атакуя объекты, которые ранее считались неприкосновенными из-за их критической роли в обеспечении жизни миллионов граждан.