Пенсія по інвалідності: у ПФУ пояснили, як оформити військовослужбовцю

Військовослужбовці після звільнення можуть оформити пенсію по інвалідності. Якщо причиною стала травма або хвороба, отримана на війні, сума виплат становитиме не менше 9 478 гривень.

Звільнені з військової частини особи мають право на пенсію по інвалідності, якщо отримали цей статус під час служби або не пізніше, як через три місяці після звільнення. Також це право зберігається, якщо інвалідність настала пізніше, але через травму або контузію з минулого, отриману на службі або під час захисту України. Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Одеській області.

Важливо, що пенсія призначається лише після звільнення.

"Якщо військовослужбовець ще проходить службу, то за певних умов (зокрема, наявність страхового стажу) може претендувати на пенсію за нормами Закону України "Про загальнообов’язкове державне страхування", з можливістю переходу на військову пенсію після звільнення зі служби", — зазначила пресслужба.

Пенсія по інвалідності: групи

Загалом осіб з інвалідністю розділяють на три групи. Військових залежно від того, яка причина їхнього статусу, ділять на такі категорії:

особи з інвалідністю внаслідок війни (поранення, контузії, каліцтва або захворювання були отримані під час захисту України або виконання службових обов'язків);

інші військові з інвалідністю (каліцтво було отримане в результаті нещасного випадку, не пов'язаного зі службою, або захворювання, пов'язаного з нею).

Пенсія по інвалідності: як оформити

Заяву про призначення такої пенсії потрібно подавати до територіального органу Пенсійного фонду через уповноважені структурні підрозділи Міноборони. Мобілізованим іншими міністерствами й органами треба звертатись до відповідних підрозділів.

"Важливо! Цей Порядок не стосується військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей", — наголосили у ПФУ.

Пенсія по інвалідності: розмір

Пенсії по інвалідності, отриманій внаслідок війни, відносно суми грошового забезпечення становлять:

для І групи — 100%;

для ІІ групи — 80%;

для ІІІ групи — 60%.

Іншим військовим з інвалідністю відповідно заробітку платять:

для І групи — 70%;

для ІІ групи — 60%;

для ІІІ групи — 40%.

Водночас мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни має становити не менш як:

16 847 гривень для І групи;

13 822 гривень для ІІ групи;

9 478 гривень для ІІІ групи.

