Пенсія в Україні: чому "покоління Х" ризикує залишитися без виплат та чи можливо це виправити

Українці, які народилися у період з 1965 по 1980 рік, ризикують масово не отримати право на пенсію у 60 років. Основною причиною цього є відсутність страхового стажу, який для цього покоління став системною проблемою і з кожним роком лише загострюється.

Як йдеться у матеріалі ТСН.ua, саме "покоління Х" опинилося в епіцентрі пенсійної кризи: за прогнозами фахівців, уже з 2028 року майже половина людей цього віку не зможе виконати мінімальні вимоги для виходу на пенсію за віком.

Чому "покоління Х" не має потрібного стажу

Автор публікації зауважує, що "покоління Х" навряд отримає потрібний стаж, адже активні роки роботи для них припали на 1990-ті — час економічної турбулентності, масової "тіньової" зайнятості, заробітків за кордоном без контрактів та зарплат у конвертах. У той період питання пенсійних відрахувань для більшості було другорядним — виживання стояло вище за далекі соціальні гарантії.

Ситуацію суттєво ускладнила пенсійна реформа, яка триває в Україні вже багато років. В її основі — поступове підвищення вимог до страхового стажу, тобто кількості років, протягом яких за людину офіційно сплачувався єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду. Іншими словами, зараховується лише легальна робота з "білою" зарплатою, з якої сплачувався ЄСВ у розмірі 22%.

Які вимоги до страхового стажу діятимуть у найближчі роки

З 2026 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, і чоловікам, і жінкам потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 2027 році ця норма зросте до 34 років, а у 2028-му — до 35. Після цього підвищення планують зупинити, однак саме цей рубіж стає критичним для сотень тисяч людей.

Та все ж демографи зазначають, що нинішні 45–50-річні ще мають шанс "добрати" необхідний стаж. Водночас для тих, хто старший на десять років, ситуація виглядає значно драматичніше. Уже сьогодні кожен сьомий українець, який досягає 60 років, отримує відмову в призначенні пенсії через брак стажу. Для тих, хто святкуватиме 60-річчя у 2028 році, частка таких випадків може зрости до одного з двох, що означає сотні тисяч людей без пенсійних виплат.

На думку фахівців "покоління Х" опинилося під найбільшим ударом через:

Неофіційну зайнятість у 1990-х роках.

Робота на ринках, у малому бізнесі або за кордоном без сплати внесків була масовим явищем. Багато хто свідомо обирав вищу зарплату без оформлення, навіть не підозрюючи, що через десятиліття це обернеться втраченими роками стажу.

Пенсійну реформу 2004 року.

До цього стаж рахувався за записами у трудовій книжці, після — виключно за фактом сплати страхових внесків. У результаті тисячі людей "випали" з системи: роботодавці не платили ЄСВ, а працівники втратили у розрахунках по 10–15 років.

Третім серйозним ударом стала війна.

Починаючи з 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022-му, мільйони українців втратили роботу, опинилися в окупації або змушені були виїхати за кордон. Перерваний трудовий шлях, неофіційна зайнятість або життя на соціальну допомогу призвели до того, що страховий стаж просто перестав накопичуватися.

Що робити, якщо до пенсії не вистачає стажу

Якщо пенсійний вік досягнуто, а страхового стажу недостатньо, експерти радять продовжувати офіційно працювати, щоб набрати потрібні роки, або виходити на пенсію пізніше — у 63 чи 65 років. Зокрема, для 63-річних мінімальний стаж зараз — 23 роки, для 65-річних — 15 років. Натомість у 2027–2028 роках вимоги для 63-річних ще зростуть.

Ще один варіант — купити страховий стаж. У 2026 році один місяць коштує 1 902 грн, а за минулі роки — удвічі дорожче. Якщо не вистачає близько року, вигідніше купити його, ніж чекати до 65 і втратити два роки пенсії.

Якщо до 65 років стажу менше 15 років, пенсія не призначається. Замість неї виплачується базова допомога, яка залежить від доходів сім’ї. Максимальна сума з 2026 року — 4 500 грн, але для людей із мінімальним стажем допомога може бути майже вдвічі меншою.

Також у матеріалі зауважуть, що трудова міграція теж впливає на пенсію. На початок 2026 року близько 2 млн українців у ЄС працюють легально та сплачують внески, а сотні тисяч залишаються поза офіційним ринком праці або живуть на соціальну допомогу, тому пенсійні права для них не формуються. Однак, пенсія мігрантів залежить від міжнародних угод України. Деякі країни виплачують пенсію за роки роботи на їхній території, інші — за принципом країни проживання, підсумовуючи весь стаж.

Можна також самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду через "Дію" або вебпортал ПФУ, щоб зберегти стаж і збільшити майбутню пенсію.

Нагадаємо, що військовослужбовці після звільнення можуть оформити пенсію по інвалідності. Якщо причиною стала травма або хвороба, отримана на війні, сума виплат становитиме не менше 9 478 гривень.

Також Фокус писав, що у 2026 році Кабмін пропонує підвищити мінімальну пенсію та провести індексацію виплат. Але навіть після цього середня пенсія в Україні залишиться однією з найнижчих у Європі.