Пенсія через push-сповіщення: Мінцифри хоче запровадити виплати без звернень громадян

У Мінцифри хочуть спростити всі виплати та перейти до автоматичного призначення пенсій і соцвиплат, аби українцям не довелось ходити по установах та шукати виписки та довідки. Але поки це тільки плани.

Міністерство цифрової трансформації України хоче запровадити автоматичні пенсійні виплати за віком та у зв'язку з інвалідністю. У планах — спрощення процедури отримання пенсій без необхідності збирати довідки та ходити по установах. Держава сама пропонуватиме виплати громадянам через реєстри та push-сповіщення. Про це в інтервʼю УНІАН розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

"Те, що точно буде, це проактивна пенсія. Зараз для того, щоб отримати пенсію, тобі треба прийти, підтвердити стаж, принести якісь довідки, якщо ти працював на умовному заводі "Маяк", якого взагалі не існує, бо це був Радянський Союз. Ти маєш йти в архів, шукати цю назву і підтверджувати свій стаж", - сказала Коваль.

За її словами, у разі незгоди з автоматичним нарахуванням пенсії громадянин зможе оскаржити рішення, однак базовий процес нарахування має запускатися автоматично без додаткових звернень.

У Мінцифри планують, що людина, виходячи на пенсію по віку, просто обиратиме картку, на яку хоче, щоб нараховувалась пенсія.

За її словами, особливо важливо, вважають у Мінцифри, змінити логіку призначення допомоги для сімей з інвалідністю або людей, які не працюють і потребують підтримки держави.

"У нас, на жаль, є багато родин, які потребують допомоги від держави, тому що в них або діти з інвалідністю, або самі батьки мають інвалідність. І зараз вони мають доводити державі, що їм потрібна допомога. На моє глибоке переконання, такого не має бути, тому що є реєстри, в яких зазначено інформацію про працевлаштування людини. Ми розуміємо - людина працює чи не працює. Якщо вона не працює, якщо в неї інвалідність, вона має автоматично отримувати допомогу від держави", - зауважила заступниця міністра.

Коваль вважає, що у перспективі держава зможе надсилати push-сповіщення з уже готовою пропозицією соціальної виплати, де людині залишиться лише погодитися та обрати рахунок для зарахування коштів.

Але нині немає термінів, коли з'явиться така послуга, вона тільки в планах у Мінцифри.

Нагадаємо, українці, які народилися у період з 1965 по 1980 рік, ризикують масово не отримати право на пенсію у 60 років. Основною причиною цього є відсутність страхового стажу, який для цього покоління став системною проблемою і з кожним роком лише загострюється.

Також Фокус писав, що у 2026 році Кабмін пропонує підвищити мінімальну пенсію та провести індексацію виплат. Але навіть після цього середня пенсія в Україні залишиться однією з найнижчих у Європі.