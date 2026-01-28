Части пенсионеров в Украине выплачивают от 900 грн надбавки: кто имеет на нее право

Многодетные матери в Украине имеют право на пенсию за особые заслуги. Она устанавливается как надбавка к основной пенсионной выплате.

О том, на какую пенсию в Украине могут рассчитывать многодетные матери, рассказали в Пенсионном фонде Украины. Законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" предусмотрены дополнительные выплаты на постоянной основе для матерей, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

В ПФУ объяснили, что пенсия за особые заслуги устанавливается как надбавка к основной пенсии, на которую имеет право человек: к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Какую прибавку к пенсии в Украине получают многодетные матери

Размер надбавки к пенсии в Украине для многодетных матерей составляет от 35% до 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (процент зависит от количества детей).

С 1 января 2026 года надбавка многодетным матерям составляет от 908,25 грн до 1038,00 грн.

В ПФУ отметили, что в случае смерти матери или лишения ее родительских прав, если их воспитанием до определенного законом возраста занимался отец, право на пенсию за особые заслуги получает он. При этом также учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Досрочный выход на пенсию в Украине многодетных матерей

На сайте Бесплатной правовой помощи юристы рассказывают, что многодетные матери (родившие 5 и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста) имеют право на досрочное назначение пенсии по возрасту при условии, если они достичь 50 лет и имеют не менее 15 лет страхового стажа.

При этом в страховой стаж до 1 января 2005 года учитывается в частности и время, которое неработающая мать ухаживала за малолетними детьми (но не дольше, чем до достижения ребенком 3 лет), а с 1 января 2005 года — время ухода за ребенком до достижения 3-летнего возраста при условии получения соответствующей помощи, предусмотренной законодательством.

Чтобы досрочно выйти на пенсию по возрасту, многодетным матерям необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие приобретенный страховой стаж, документы о рождении детей (свидетельства о рождении) и воспитании их до шестилетнего возраста (свидетельства о рождении или паспорта детей).

Подать заявление в ПФУ женщинам нужно не раньше, чем за месяц до 50-летия и не позднее трех месяцев после достижения этого возраста. При своевременном обращении пенсия назначается со дня 50-летия, а если гражданка обратилась в более поздний срок — со дня обращения.

Напомним, 27 января СМИ объясняли, кому не учтут некоторый стаж при расчете пенсий в Украине. Пенсионный фонд не учитывает периоды, когда человек не платил взносов или они не были подтверждены в документах по разным причинам.

Министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин в интервью от 26 января заявлял, что правительство работает над повышением пенсии в Украине до 6 000 грн.