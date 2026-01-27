Украинцам не учтут некоторый стаж при расчете пенсий: объяснение ПФУ

Долгие годы работы — еще не гарантия того, что человек получит соответствующую своему трудовому пути пенсию.

С 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 33 года страхового стажа, а это значит, что каждый пропущенный год становится критическим. Если человек работал и какое-то время не платил взносы в Пенсионный фонд Украины, или они не подтверждены в документах по разным причинам, эти периоды в ПФУ не учитывают, сообщает ресурс "На пенсии".

По словам специалистов ПФУ, в страховой стаж относят только те месяцы и годы, за которые фактически уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ) и подтвержденные документально.

Если трудовые отношения не были оформлены или работодатель не платил взносы, это время в стаж не включается. При неполной уплате ЕСВ месяц засчитывается пропорционально, а при полном отсутствии взносов не учитывается вообще.

Таким образом из-за нехватки стажа человек может потерять право на пенсию или получить меньшие выплаты.

Какие годы стажа учитывает ПФУ при начислении пенсии

Пенсионный фон учитывает только подтвержденный страховой стаж, как уже говорилось выше. В противном случае человеку не зачтутся отработанные годы без уплаты ЕСВ, и для пенсии ему банально не хватит минимально необходимого стажа.

Что еще может стать проблемой при начислении пенсии:

обучение в вузах до 2004 года, если оно не зафиксировано в трудовых документах;

неправильные даты, неточные формулировки, отсутствуют печати или подписи в документах, особенно в записях об увольнении;

отсутствие записей или ошибки в трудовой книжке, например, из-за сокращенного или неправильного названия предприятия.

Еще одна проблема — когда предприятие ликвидировано, а документы не переданы в архив. В таких случаях приходится собирать справки самостоятельно или обращаться в суд, чтобы доказать свой стаж.

Специалисты ПФУ рекомендуют также обратить внимание на работу по гражданско-правовым договорам, особенно до 2016 года, поскольку во многих случаях по таким договорам ЕСВ не уплачивался. А это значит, что отработанные месяцы или даже годы не попадают в трудовой стаж при начислении пенсии.

Что касается тех, кто работает за границей, то здесь тоже есть нюанс. Годы работы за рубежом могут не засчитать, если между Украиной и другим государством нет соглашения о взаимном признании страхового стажа.

Страховой стаж без уплаты ЕСВ: возможен ли он

По данным ПФУ, закон позволяет включать в стаж отдельные периоды даже без фактической уплаты взносов в следующих случаях:

военная служба и мобилизация;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет;

периоды простоя при уплате минимального взноса работодателем.

Чтобы не возникло проблем, и человек не потерял годы стажа, в Пенсионном фонде рекомендуют заранее проверять свои данные и подтверждать спорные периоды документально или через суд.

