Українцям не врахують деякий стаж під час розрахунку пенсій: пояснення ПФУ

Довгі роки роботи — ще не гарантія того, що людина отримає відповідну своєму трудовому шляху пенсію.

З 2026 року для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати 33 роки страхового стажу, а це означає, що кожен пропущений рік стає критичним. Якщо людина працювала і певний час не сплачувала внесків до Пенсійного фонду України, або їх не підтверджено в документах із різних причин, ці періоди в ПФУ не враховують, повідомляє ресурс "На пенсії".

За словами фахівців ПФУ, до страхового стажу відносять тільки ті місяці та роки, за які фактично сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і які підтверджені документально.

Якщо трудові відносини не були оформлені або роботодавець не сплачував внески, цей час до стажу не включається. У разі неповної сплати ЄСВ місяць зараховується пропорційно, а за повної відсутності внесків не враховується взагалі.

Таким чином через брак стажу людина може втратити право на пенсію або отримати менші виплати.

Які роки стажу враховує ПФУ при нарахуванні пенсії

Пенсійний фонд враховує тільки підтверджений страховий стаж, як уже говорилося вище. В іншому разі людині не зарахують відпрацьовані роки без сплати ЄСВ, і для пенсії їй банально не вистачить мінімально необхідного стажу.

Що ще може стати проблемою при нарахуванні пенсії:

навчання у вишах до 2004 року, якщо воно не зафіксоване в трудових документах;

неправильні дати, неточні формулювання, відсутні печатки або підписи в документах, особливо в записах про звільнення;

відсутність записів або помилки в трудовій книжці, наприклад, через скорочену або неправильну назву підприємства.

Ще одна проблема — коли підприємство ліквідовано, а документи не передано до архіву. У таких випадках доводиться збирати довідки самостійно або звертатися до суду, щоб довести свій стаж.

Фахівці ПФУ рекомендують також звернути увагу на роботу за цивільно-правовими договорами, особливо до 2016 року, оскільки в багатьох випадках за такими договорами ЄСВ не сплачувався. А це означає, що відпрацьовані місяці або навіть роки не потрапляють до трудового стажу при нарахуванні пенсії.

Що стосується тих, хто працює за кордоном, то тут теж є нюанс. Роки роботи за кордоном можуть не зарахувати, якщо між Україною та іншою державою немає угоди про взаємне визнання страхового стажу.

Страховий стаж без сплати ЄСВ: чи можливий він

За даними ПФУ, закон дозволяє включати до стажу окремі періоди навіть без фактичної сплати внесків у таких випадках:

військова служба та мобілізація;

відпустка для догляду за дитиною до трьох років;

періоди простою при сплаті мінімального внеску роботодавцем.

Щоб не виникло проблем, і людина не втратила роки стажу, у Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь перевіряти свої дані і підтверджувати спірні періоди документально або через суд.

