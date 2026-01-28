Частині пенсіонерів в Україні виплачують від 900 грн надбавки: хто має на неї право

Багатодітні матері в Україні мають право на пенсію за особливі заслуги. Вона встановлюється як надбавка до основної пенсійної виплати.

Про те, на яку пенсію в Україні можуть розраховувати багатодітні матері, розповіли в Пенсійному фонді Україні. Законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" передбачено додаткові виплати на постійній основі для матерів, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку.

У ПФУ пояснили, що пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до основної пенсії, на яку має право людина: до пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Яку надбавку до пенсії в Україні отримують багатодітні матері

Розмір надбавки до пенсії в Україні для багатодітних матерів становить від 35% до 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (відсоток залежить від кількості дітей).

З 1 січня 2026 року надбавка багатодітним матерям становить від 908,25 грн до 1038,00 грн.

У ПФУ зазначили, що в разі смерті матері чи позбавлення її батьківських прав, якщо їхнім вихованням до визначеного законом віку займався батько, право на пенсію за особливі заслуги отримує він. При цьому також враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Достроковий вихід на пенсію в Україні багатодітних матерів

На сайті Безоплатної правничої допомоги юристи розповідають, що багатодітні матері (які народили 5 і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку) мають право на дострокове призначення пенсії за віком за умови, якщо вони досягти 50 років і мають не менше 15 років страхового стажу.

При цьому до страхового стажу до 1 січня 2005 року враховується зокрема й час, який матір, що не працювала, доглядала за малолітніми дітьми (але не довше, ніж до досягнення дитиною 3 років), а з 1 січня 2005 року — час догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку за умови отримання відповідної допомоги, передбаченої законодавством.

Щоб достроково вийти на пенсію за віком, багатодітним матерям необхідно надати документи, що засвідчують особу та підтверджують набутий страховий стаж, документи про народження дітей (свідоцтва про народження) і виховання їх до шестирічного віку (свідоцтва про народження чи паспорти дітей).

Подати заяву до ПФУ жінкам потрібно не раніше, ніж за місяць до 50-річчя і не пізніше трьох місяців після досягнення цього віку. За своєчасного звернення пенсія призначається з дня 50-річчя, а якщо громадянка звернулася в більш пізній термін — із дня звернення.

Нагадаємо, 27 січня ЗМІ пояснювали, кому не врахують деякий стаж під час розрахунку пенсій в Україні. Пенсійний фонд не враховує періоди, коли людина не сплачувала внесків або вони не були підтверджені в документах з різних причин.

Міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін в інтерв'ю від 26 січня заявляв, що уряд працює над підвищенням пенсії в Україні до 6 000 грн.