Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня: чиї виплати зростуть на майже 2600 грн

Розмір індексації пенсій і соціальних виплат наступного місяця становитиме 12,1%. Після перерахунку виплати збільшаться на суму від 100 до 2 595 гривень.

Про індексацію пенсії з 1 березня 2026 року за рішенням Кабінету міністрів повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. У відомстві зазначили, що розмір підвищення більший за рівень інфляції у 2025-му, що складав 8%.

За закріпленою законодавством формулою, коефіцієнт перерахунку на 50% залежить від інфляції за попередній рік (8% у 2025 році) і ще на 50% — від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%). У підсумку було сформовано коефіцієнт на рівні 12,1%.

Індексація пенсій з 1 березня: кого торкнеться

Наступного місяця індексацію пенсій проведуть для більшості українських пенсіонерів, зокрема:

громадян, які мають державне пенсійне страхування (пенсіонери загальної системи);

військові пенсіонери;

українців із інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадян, що отримують пенсійні виплати за особливі заслуги;

колишніх працівників органів місцевого самоврядування тощо, яким виплати обчислені за "спеціальними" умовами, що діяли раніше;

постраждалих від нещасних випадків на виробництві.

Також мінімальні виплати зростуть для пенсіонерів із найбільш вразливих категорій:

віком від 80 років за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також у віці від 65 років і більше, якщо громадяни не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років для чоловіків і жінок відповідно) — з 3 758 до 4 213 грн;

віком понад 70 років із повним страховим стажем — з 3613 до 4050 гривень;

віком до 70 років із повним страховим стажем — з 3323 до 3725 грн, а за наявності меншого страхового стажу — з 3038 до 3406 грн.

Крім того, індексація пенсій передбачена для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні виплати.

Також продовжується індексація пенсій, призначених у 2021–2025 роках, що раніше не підлягали перерахунку.

З 1 квітня 2026 року автоматично буде перераховано виплати з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку пенсіонерам, що працюють.

В Мінсоцполітики наголосили, що всі перерахунки буде здійснено в межах цьогорічного бюджету Пенсійного фонду України.

При цьому не буде перерахунку виплат, встановлених на рівні прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, або у максимальному розмірі (10 прожиткових мінімумів) — вони були переглянуті після підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня.

Нагадаємо, про те, що міністр соцполітики Денис Улютін підтвердив індексацію пенсій в Україні, ЗМІ писали 18 лютого. При цьому перерахунок з 1 березня не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію у 2024, 2025 і на початку 2026 року, одержувачів максимальних виплат і спецпенсіонерів.

19 лютого Фокус пояснював, як розрахувати нові суми після індексації пенсій 2026 року.