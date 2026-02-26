Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня: чиї виплати зростуть на майже 2600 грн
Розмір індексації пенсій і соціальних виплат наступного місяця становитиме 12,1%. Після перерахунку виплати збільшаться на суму від 100 до 2 595 гривень.
Про індексацію пенсії з 1 березня 2026 року за рішенням Кабінету міністрів повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. У відомстві зазначили, що розмір підвищення більший за рівень інфляції у 2025-му, що складав 8%.
За закріпленою законодавством формулою, коефіцієнт перерахунку на 50% залежить від інфляції за попередній рік (8% у 2025 році) і ще на 50% — від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1%). У підсумку було сформовано коефіцієнт на рівні 12,1%.
Індексація пенсій з 1 березня: кого торкнеться
Наступного місяця індексацію пенсій проведуть для більшості українських пенсіонерів, зокрема:
- громадян, які мають державне пенсійне страхування (пенсіонери загальної системи);
- військові пенсіонери;
- українців із інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- громадян, що отримують пенсійні виплати за особливі заслуги;
- колишніх працівників органів місцевого самоврядування тощо, яким виплати обчислені за "спеціальними" умовами, що діяли раніше;
- постраждалих від нещасних випадків на виробництві.
Також мінімальні виплати зростуть для пенсіонерів із найбільш вразливих категорій:
- віком від 80 років за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також у віці від 65 років і більше, якщо громадяни не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років для чоловіків і жінок відповідно) — з 3 758 до 4 213 грн;
- віком понад 70 років із повним страховим стажем — з 3613 до 4050 гривень;
- віком до 70 років із повним страховим стажем — з 3323 до 3725 грн, а за наявності меншого страхового стажу — з 3038 до 3406 грн.
Крім того, індексація пенсій передбачена для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні виплати.
Також продовжується індексація пенсій, призначених у 2021–2025 роках, що раніше не підлягали перерахунку.
З 1 квітня 2026 року автоматично буде перераховано виплати з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку пенсіонерам, що працюють.
В Мінсоцполітики наголосили, що всі перерахунки буде здійснено в межах цьогорічного бюджету Пенсійного фонду України.
При цьому не буде перерахунку виплат, встановлених на рівні прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, або у максимальному розмірі (10 прожиткових мінімумів) — вони були переглянуті після підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня.
Нагадаємо, про те, що міністр соцполітики Денис Улютін підтвердив індексацію пенсій в Україні, ЗМІ писали 18 лютого. При цьому перерахунок з 1 березня не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію у 2024, 2025 і на початку 2026 року, одержувачів максимальних виплат і спецпенсіонерів.
19 лютого Фокус пояснював, як розрахувати нові суми після індексації пенсій 2026 року.