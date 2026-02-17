НБУ недавно ухудшил прогноз инфляции на 2026 год до 7,5%. Регулятор прогнозирует снижение инфляции в ближайшие месяцы. Прежде всего это связано с эффектом высоких урожаев 2025 года.

Однако руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Фокусу предостерег: точный уровень роста цен предсказать трудно, ведь основным драйвером инфляции остается стоимость продуктовой корзины.

Стоимость продуктовой корзины остается главным драйвером инфляции в Украине Фото: informator.media

"Во-первых, изменения не слишком значительные — около полутора процентов, для нас это практически незаметно. Во-вторых, никто не может точно сказать, какая будет инфляция, ведь все зависит от стоимости продуктовой корзины, а она, в свою очередь, определяется урожаем. Сколько будет продукции этим летом — узнаем только тогда", — отметил Олег Пендзин.

По его словам, более-менее можно спрогнозировать, как цены будут двигаться в первом полугодии, а дальше никто ничего не знает. Все будет зависеть от урожая: если он будет хороший — цены останутся стабильными, если плохой — они вырастут еще сильнее.

Изменения инфляции пока незначительны и почти незаметны, но ее дальнейшая динамика после первого полугодия будет зависеть исключительно от урожая

Экономист отметил, что в условиях ограниченного производства люди будут перераспределять свои расходы: меньше будут покупать промышленные товары, экономить на крупных покупках, но будут продолжать покупать продукты питания.

