В Украине дорожают овощи. В частности, цены подскочили на популярный у потребителей огурец. Также выросла стоимость моркови. Фокус проанализировал, что влияет на ценники в магазинах.

После местами плюсовой температуры 14 февраля Украину накрыла очередная волна морозов. Такие погодные "качели" вызывают опасения относительно новой волны подорожания продуктов. В то же время руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в статье"Цены на продукты в Украине 2026 — как повлияют отключения света и новые тарифы за электроэнергию" объяснил, что реальные причины изменения цен связаны не столько с морозами, как с целым рядом других факторов.

Генераторы vs аномальные морозы — что влияет на себестоимость продуктов

По словам Пендзина, главный удар по производителям наносят не морозы и даже не тарифы на электроэнергию из сети, а отключения света. Именно они заставляют бизнес массово переходить на альтернативные источники питания.

"Главная проблема — не в цене из сети, а в том, сколько стоит киловатт-час с генератора", — пояснил эксперт.

Экономист отметил, что средний дизельный генератор потребляет около 2 литров топлива каждый час. Если предприятие стандартно работает восьмичасовую смену, за день нужно потратить до 16 литров дизеля. Это примерно одна тысяча гривен, и чем мощнее генератор, тем больше могут быть эти расходы.

На себестоимость продуктов в Украине влияют затраты бизнеса на электроэнергию из генератора Фото: Вечерний Киев

При этом нужно платить не только за топливо, ведь следует покупать масло, антифриз, оплатить труд человека, который будет заниматься обслуживанием генератора.

По словам Олега Пендзина, бизнесу приходится тратить на электроэнергию из генератора примерно 700-800 долларов.

На себестоимость продуктов влияет и проблема в хранении. Особенно это касается молочной продукции, мяса, хлеба и других изделий из муки из-за энергозависимости производств.

Как отметил экономист, предприятия не могут полностью переложить рост расходов на потребителя. Поскольку покупатели будут отдавать предпочтение импортному товару, если украинский продукт будет дороже.

Что происходит с ценами на продукты в Украине сейчас

Между тем, по данным аналитиков EastFruit, в Украине подорожала морковь (9-15 грн/кг), огурцы (140-180 грн/кг).

По словам экспертов, причиной изменения цен является то, что в тепличных комбинатах началась реализация огурцов нового оборота. Из-за этого были повышены максимальные цены на товар.

Также подорожал чеснок (115-125 грн/кг), а зеленый лук, наоборот, подешевел (250-280 грн/кг). Продолжает снижаться в цене и виноград (60-165 грн/кг). Из-за роста предложения подешевела свекла (7-9 грн/кг).

Среди овощей больше всего продают белокочанную капусту (10-12 грн/кг), и ее предложение продолжает расти. Чаще начали предлагать лук (68-68 грн/кг) и картофель (10-14 грн/кг), в частности появился молодой картофель из Египта и украинских теплиц юга. Продажа моркови (91-93 грн/кг) уменьшилась, пекинской капусты (25-30 грн/кг) стало меньше, а синей (155-165 грн/кг) — больше.

Во фруктовом сегменте лидируют яблоки из Украины и Ирана, их предложение продолжает расти (30-45 грн/кг). В то же время продажа груш значительно сократилась (70-130 грн/кг).

Также заметим, что за последнюю неделю подешевела хурма (65-105 грн/кг).

Ранее Фокус писал, что вследствие российских ударов по критической и энергетической инфраструктуре в Украине произойдет повышение себестоимости производства продуктов для внутреннего рынка.