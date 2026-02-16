В Україні дорожчають овочі. Зокрема, ціни підскочили на популярний у споживачів огірок. Також зросла вартість моркви. Фокус проаналізував, що впливає на цінники у магазинах.

Україну накрила чергова хвиля морозів. Після подекуди плюсової температури 14 лютого такі погодні "гойдалки" викликають побоювання щодо нової хвилі здорожчання продуктів. Водночас керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у статті "Ціни на продукти в Україні 2026 – як вплинуть відключення світла та нові тарифи за електроенергію" пояснив, що реальні причини зміни цін пов’язані не стільки з морозами, а з цілою низкою інших факторів.

Генератори vs аномальні морози — що впливає на собівартість продуктів

За словами Пендзина, головного удару по виробниках завдають не морози й навіть не тарифи на електроенергію з мережі, а відключення світла. Саме вони змушують бізнес масово переходити на альтернативні джерела живлення.

"Головна проблема — не в ціні з мережі, а в тому, скільки коштує кіловат-година з генератора", — пояснив експерт.

Економіст зауважив, що середній дизельний генератор споживає близько 2 літрів пального щогодини. Якщо підприємство стандартно працює восьмигодинну зміну, за день потрібно витратити до 16 літрів дизелю. Це приблизно одна тисяча гривень. І чим потужніший генератор, тим більше можуть бути ці витрати.

На собівартість продуктів в Україні впливають затрати бізнесу на електроенергію з генератора Фото: Вечірній Київ

Водночас потрібно платити не лише за пальне, адже слід купувати масло, антифриз, оплатити працю людини, яка займатиметься обслуговування генератора.

За словами Олега Пендзина, бізнесу доводиться витрачати на електроенергію з генератора приблизно 700-800 доларів.

На собівартість продуктів впливає й проблема в зберіганні. Особливо це стосується молочної продукції, м’яса, хліба та інших виробів з борошна через енергозалежність виробництв.

Як зауважив економіст, підприємства не можуть повністю перекласти зростання витрат на споживача. Оскільки покупці надаватимуть перевагу імпортному товару, якщо український продукт буде дорожчий.

Що відбувається з цінами на продукти в Україні зараз

Тим часом, за даними аналітиків EastFruit, в Україні здорожчала морква (9-15 грн/кг), огірки (140-180 грн/кг).

За словами експертів, причиною зміни цін є те, що у тепличних комбінатах розпочалася реалізація огірків нового обігу. Через це були підвищені максимальні ціни на товар.

Також подорожчав часник (115-125 грн/кг), а зелена цибуля, навпаки, подешевшала (250-280 грн/кг). Продовжує знижуватися в ціні й виноград (60-165 грн/кг). Через зростання пропозиції подешевшав буряк (7-9 грн/кг).

Серед овочів найбільше продають білокачанну капусту (10-12 грн/кг), і її пропозиція продовжує зростати. Частіше почали пропонувати цибулю (68-68 грн/кг) та картоплю (10-14 грн/кг), зокрема з’явилася молода картопля з Єгипту та українських теплиць півдня. Продаж моркви (91-93 грн/кг) зменшився, пекінської капусти (25-30 грн/кг) стало менше, а синьої (155-165 грн/кг) — більше.

У фруктовому сегменті лідирують яблука з України та Ірану, їхня пропозиція продовжує зростати (30-45 грн/кг). Водночас продаж груш значно скоротився (70-130 грн/кг).

Також зауважимо, що за останній тиждень подешевшала хурма (65-105 грн/кг).

Раніше Фокус писав, що внаслідок російських ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі в Україні відбудеться підвищення собівартості виробництва продуктів для внутрішнього ринку.