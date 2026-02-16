В Україні подорожчали популярні продукти: скільки зараз коштують і чому переписують ціни
В Україні дорожчають овочі. Зокрема, ціни підскочили на популярний у споживачів огірок. Також зросла вартість моркви. Фокус проаналізував, що впливає на цінники у магазинах.
Україну накрила чергова хвиля морозів. Після подекуди плюсової температури 14 лютого такі погодні "гойдалки" викликають побоювання щодо нової хвилі здорожчання продуктів. Водночас керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у статті "Ціни на продукти в Україні 2026 – як вплинуть відключення світла та нові тарифи за електроенергію" пояснив, що реальні причини зміни цін пов’язані не стільки з морозами, а з цілою низкою інших факторів.
Генератори vs аномальні морози — що впливає на собівартість продуктів
За словами Пендзина, головного удару по виробниках завдають не морози й навіть не тарифи на електроенергію з мережі, а відключення світла. Саме вони змушують бізнес масово переходити на альтернативні джерела живлення.
"Головна проблема — не в ціні з мережі, а в тому, скільки коштує кіловат-година з генератора", — пояснив експерт.
Економіст зауважив, що середній дизельний генератор споживає близько 2 літрів пального щогодини. Якщо підприємство стандартно працює восьмигодинну зміну, за день потрібно витратити до 16 літрів дизелю. Це приблизно одна тисяча гривень. І чим потужніший генератор, тим більше можуть бути ці витрати.
Водночас потрібно платити не лише за пальне, адже слід купувати масло, антифриз, оплатити працю людини, яка займатиметься обслуговування генератора.
За словами Олега Пендзина, бізнесу доводиться витрачати на електроенергію з генератора приблизно 700-800 доларів.
На собівартість продуктів впливає й проблема в зберіганні. Особливо це стосується молочної продукції, м’яса, хліба та інших виробів з борошна через енергозалежність виробництв.
Як зауважив економіст, підприємства не можуть повністю перекласти зростання витрат на споживача. Оскільки покупці надаватимуть перевагу імпортному товару, якщо український продукт буде дорожчий.
Що відбувається з цінами на продукти в Україні зараз
Тим часом, за даними аналітиків EastFruit, в Україні здорожчала морква (9-15 грн/кг), огірки (140-180 грн/кг).
За словами експертів, причиною зміни цін є те, що у тепличних комбінатах розпочалася реалізація огірків нового обігу. Через це були підвищені максимальні ціни на товар.Важливо
Також подорожчав часник (115-125 грн/кг), а зелена цибуля, навпаки, подешевшала (250-280 грн/кг). Продовжує знижуватися в ціні й виноград (60-165 грн/кг). Через зростання пропозиції подешевшав буряк (7-9 грн/кг).
Серед овочів найбільше продають білокачанну капусту (10-12 грн/кг), і її пропозиція продовжує зростати. Частіше почали пропонувати цибулю (68-68 грн/кг) та картоплю (10-14 грн/кг), зокрема з’явилася молода картопля з Єгипту та українських теплиць півдня. Продаж моркви (91-93 грн/кг) зменшився, пекінської капусти (25-30 грн/кг) стало менше, а синьої (155-165 грн/кг) — більше.
У фруктовому сегменті лідирують яблука з України та Ірану, їхня пропозиція продовжує зростати (30-45 грн/кг). Водночас продаж груш значно скоротився (70-130 грн/кг).
Також зауважимо, що за останній тиждень подешевшала хурма (65-105 грн/кг).
Раніше Фокус писав, що внаслідок російських ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі в Україні відбудеться підвищення собівартості виробництва продуктів для внутрішнього ринку.