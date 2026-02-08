Скільки продуктів вийде у Німеччині на 15 євро: це мінімальна оплата за годину роботи
Даша, яка переїхала з України в Німеччину, показала, скільки продуктів можна купити за 15 євро. Саме таку мінімальну оплату отримують робітники в цій країні за годину, як правило, некваліфікованої роботи.
Жінка провела соціальний експеримент, завітавши на закупи до одного з місцевих супермаркетів. Попри те, що вона купувала товари переважно акційні, вдалось зібрати цілий кошик. Що саме вона обрала, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.
Ціни у Німеччині
"Зараз я зайду в магазин Lidl і зроблю покупки на 15 євро", — зазначила авторка на початку відео.
Вона взяла помідорів, дві пачки макаронів, кетчуп, фарш, сир, булочки для гамбургерів.
"Ось вам, будь ласка, рівно 14,99. Я викреслила воду, бо дуже хотілося пити. Фарш по акції, дві пачки макаронів по акції, сир, булки запікати, томати та кетчуп", — перерахувала вона позиції у кошику.
Дискусія у коментарях
Глядачі почали обговорювати відео. Авторку підтримали далеко не всі. Дехто навіть звинуватив у спекуляціях.
"Не розумію смисл цих відео з цінами, ви це робити, щоб що? Ви виїхали й живите, то живіть, навіщо оці порівняння, в Україні війна. Ясно, що ціни співвідношення до зп вищі, але продуктовий кошик можна більшу купити на 15 євро. Повірте, якщо б у німців була війна, вони б вср**сь би перші й ні комунальники, а ні магазини так би не функціонували, як у нас, а в нас у фронтовому місті комунальники роблять, і в магазинах полки ломляться, і возять їх під дронами. Це не хейт, просто надоїли такого типу відео", — прокоментував один з глядачів.
- Інша додала: "Я, жила в Німеччині. Ворогу не побажаю там жити. Так, продукти там не дуже дорогі. Німеччина одною рукою дає, а другою забирає. Там морально дуже тяжко".
- "З такими цінами у Німеччині на пломби, манікюр, стрижку, ремонт авто і т.д. 1000 євро це ті самі 8000 грн в Україні", — додав наступний учасник обговорення.
- Ще хтось зауважив: "Це брутто. Нетто -10".
Відео Даші зібрало десятки тисяч коментарів, безліч вподобайок, репостів та інших реакцій.
