Скільки продуктів вийде у Німеччині на 15 євро: це мінімальна оплата за годину роботи

Даша, яка переїхала з України в Німеччину, показала, скільки продуктів можна купити за 15 євро. Саме таку мінімальну оплату отримують робітники в цій країні за годину, як правило, некваліфікованої роботи.

Жінка провела соціальний експеримент, завітавши на закупи до одного з місцевих супермаркетів. Попри те, що вона купувала товари переважно акційні, вдалось зібрати цілий кошик. Що саме вона обрала, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Ціни у Німеччині

"Зараз я зайду в магазин Lidl і зроблю покупки на 15 євро", — зазначила авторка на початку відео.

Українка показала, скільки продуктів вийде на 15 євро

Вона взяла помідорів, дві пачки макаронів, кетчуп, фарш, сир, булочки для гамбургерів.

"Ось вам, будь ласка, рівно 14,99. Я викреслила воду, бо дуже хотілося пити. Фарш по акції, дві пачки макаронів по акції, сир, булки запікати, томати та кетчуп", — перерахувала вона позиції у кошику.

Відео дня

Дискусія у коментарях

Глядачі почали обговорювати відео. Авторку підтримали далеко не всі. Дехто навіть звинуватив у спекуляціях.

Продукти, куплені на 15 євро Фото: TikTok

"Не розумію смисл цих відео з цінами, ви це робити, щоб що? Ви виїхали й живите, то живіть, навіщо оці порівняння, в Україні війна. Ясно, що ціни співвідношення до зп вищі, але продуктовий кошик можна більшу купити на 15 євро. Повірте, якщо б у німців була війна, вони б вср**сь би перші й ні комунальники, а ні магазини так би не функціонували, як у нас, а в нас у фронтовому місті комунальники роблять, і в магазинах полки ломляться, і возять їх під дронами. Це не хейт, просто надоїли такого типу відео", — прокоментував один з глядачів.

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

Інша додала: "Я, жила в Німеччині. Ворогу не побажаю там жити. Так, продукти там не дуже дорогі. Німеччина одною рукою дає, а другою забирає. Там морально дуже тяжко".

"З такими цінами у Німеччині на пломби, манікюр, стрижку, ремонт авто і т.д. 1000 євро це ті самі 8000 грн в Україні", — додав наступний учасник обговорення.

Ще хтось зауважив: "Це брутто. Нетто -10".

Відео Даші зібрало десятки тисяч коментарів, безліч вподобайок, репостів та інших реакцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка та підприємиця Софія Ванівська вирішила провести власне дослідження, порівнявши ціни на продукти в українських і польських магазинах. Результати експерименту виявилися для неї неочікуваними й викликали щире здивування.

Водночас інша українка, Ірина Каленська, звернула увагу на проблему якості солі в супермаркетах, зазначивши, що більшість продукції має турецьке походження й часто не відповідає очікуваним стандартам.

Тим часом у Великій Британії 34-річна жителька Саутгемптона Рейчел Баучер під час звичайного шопінгу в супермаркеті Costco натрапила на справжній скарб — золото, яке продавалося серед товарів преміумкласу.