Сколько продуктов получится в Германии на 15 евро: это минимальная оплата за час работы

Даша, которая переехала из Украины в Германию, показала, сколько продуктов можно купить за 15 евро. Именно такую минимальную оплату получают рабочие в этой стране за час, как правило, неквалифицированной работы.

Женщина провела социальный эксперимент, посетив за покупками один из местных супермаркетов. Несмотря на то, что она покупала товары преимущественно акционные, удалось собрать целую корзину. Что именно она выбрала, — узнавайте в материале Фокуса.

Цены в Германии

"Сейчас я зайду в магазин Lidl и сделаю покупки на 15 евро", — отметила автор в начале видео.

Украинка показала, сколько продуктов получится на 15 евро

Она взяла помидоров, две пачки макарон, кетчуп, фарш, сыр, булочки для гамбургеров.

"Вот вам, пожалуйста, ровно 14,99. Я вычеркнула воду, потому что очень хотелось пить. Фарш по акции, две пачки макарон по акции, сыр, булки запекать, томаты и кетчуп", — перечислила она позиции в корзине.

Відео дня

Дискуссия в комментариях

Зрители начали обсуждать видео. Автора поддержали далеко не все. Некоторые даже обвинили в спекуляциях.

Продукты, купленные на 15 евро Фото: TikTok

"Не понимаю смысл этих видео с ценами, вы это делать, чтобы что? Вы выехали и живете, то живите, зачем эти сравнения, в Украине война. Ясно, что цены соотношение к зп выше, но продуктовая корзина можно большую купить на 15 евро. Поверьте, если бы у немцев была война, они бы вср**сь бы первые и ни коммунальщики, ни магазины так бы не функционировали, как у нас, а у нас во фронтовом городе коммунальщики делают, и в магазинах полки ломятся, и возят их под дронами. Это не хейт, просто надоели такого типа видео", — прокомментировал один из зрителей.

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

Другая добавила: "Я, жила в Германии. Врагу не пожелаю там жить. Да, продукты там не очень дорогие. Германия одной рукой дает, а другой забирает. Там морально очень тяжело".

"С такими ценами в Германии на пломбы, маникюр, стрижку, ремонт авто и т.д. 1000 евро это те же 8000 грн в Украине", — добавил следующий участник обсуждения.

Еще кто-то заметил: "Это брутто. Нетто -10".

Видео Даши собрало десятки тысяч комментариев, множество лайков, репостов и других реакций.

