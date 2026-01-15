Яйця подорожчають на 10%, а крупи – 5%: експерт назвав причини стрибка цін на продукти у 2026 році

Як попереджають експерти, у 2026 році в Україні можуть значно зрости ціни на продукти, зокрема на крупи, курячі яйця, овочі та хліб. На їх думку, основними причинами подорожчання — наслідки ударів РФ, проблеми з експортом та зростання виробничих витрат.

Про це на брифінгу в "Media Center Ukraine" повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, дефіцит робочої сили та нестача коштів нині створили серйозний тиск на бізнес і, в цілому, негативно впливають на економіку країни. А от удари по критичній та енергетичній інфраструктурі країни додатково підвищили собівартість виробництва продуктів для внутрішнього ринку.

Через сукупність цих проблем, за його прогнозами, в Україні найближчим часом очікується зростання цін на різні категорії продуктів:

крупи подорожчають приблизно на 5%;

ринок м’яса залишається відносно стабільним, проте можливі коливання цін на свинину та яловичину;

курячі яйця в січні–лютому можуть подорожчати в середньому на 10%;

також подорожчають овочі, оскільки зросли витрати на їхнє зберігання, а ціна на імпортні огірки та помідори зросла закупівлі;

натомість хліб щомісяця дорожчатиме на 1,5–2%.

Під час ефіру експерт пояснив, що масовані ворога обстріли та низькі температури негативно вплинули на агросектор, а також відчутно ускладнили логістику та експорт.

"Особливо ми відчуваємо це зараз з експортним потенціалом, тому що удари по портовій інфраструктурі, зокрема порту Великої Одеси та малих портах Дунаю, дуже сильно вплинули на показники експорту у грудні та січні. Фактично ми маємо результати менші, ніж у той самий період минулого року: наразі експортовано близько 16 мільйонів тонн, тоді як торік ця цифра була на 6 мільйонів тонн більшою", — зауважив Денис Марчук.

Крім того, виробники відчувають підвищене навантаження через подорожчання енергоресурсів і витрат на обладнання та теплиці. І це , за його словами, впливає на собівартість молока, м’яса, круп і овочів. В результаті крупи можуть подорожчати на 5%, ціни на м’ясо — коливатися, яйця — піднятися приблизно на 10%, а овочі та імпортні продукти залишаються дорогими через витрати на зберігання і закупівлю.

Також заступник голови Всеукраїнської аграрної ради зазначив, що тенденція до здорожчання продуктового кошика залишатиметься актуальною до появи овочів відкритого ґрунту, і це, зрештою, дозволить збільшити пропозицію та частково стабілізувати ціни на внутрішньому ринку.

"В цілому вартість продуктового кошика продовжує зростати і зростатиме у 2026 році. Планове подорожчання зумовлене наслідками обстрілів та ударів, і воно триватиме до появи овочів відкритого ґрунту, на які не впливають витрати на зберігання та електроенергію в теплицях. Коли пропозиція таких овочів збільшиться, ціни почнуть знижуватися", — зазначив експерт.

Раніше Фокус писав, що через часті відключення електроенергії та необхідність бізнесів до цього пристосовуватися, ціни на продукти в Україні можуть зрости.

Також повідомлялося, що протягом 2025 року в Україні помітно зросли ціни на каву, так, в середньому, чашка еспресо коштуватиме 41 грн