Яйца подорожают на 10%, а крупы — 5%: эксперт назвал причины скачка цен на продукты в 2026 году

Как предупреждают эксперты, в 2026 году в Украине могут значительно вырасти цены на продукты, в частности на крупы, куриные яйца, овощи и хлеб. По их мнению, основными причинами подорожания — последствия ударов РФ, проблемы с экспортом и рост производственных затрат.

Об этом на брифинге в "Media Center Ukraine" сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, дефицит рабочей силы и нехватка средств сейчас создали серьезное давление на бизнес и, в целом, негативно влияют на экономику страны. А вот удары по критической и энергетической инфраструктуре страны дополнительно повысили себестоимость производства продуктов для внутреннего рынка.

Из-за совокупности этих проблем, по его прогнозам, в Украине в ближайшее время ожидается рост цен на различные категории продуктов:

крупы подорожают примерно на 5%;

рынок мяса остается относительно стабильным, однако возможны колебания цен на свинину и говядину;

куриные яйца в январе-феврале могут подорожать в среднем на 10%;

также подорожают овощи, поскольку выросли расходы на их хранение, а цена на импортные огурцы и помидоры выросла закупки;

зато хлеб ежемесячно будет дорожать на 1,5-2%.

Відео дня

Во время эфира эксперт пояснил, что массированные вражеские обстрелы и низкие температуры негативно повлияли на агросектор, а также ощутимо усложнили логистику и экспорт.

"Особенно мы чувствуем это сейчас с экспортным потенциалом, потому что удары по портовой инфраструктуре, в частности порту Большой Одессы и малых портах Дуная, очень сильно повлияли на показатели экспорта в декабре и январе. Фактически мы имеем результаты меньше, чем в тот же период прошлого года: сейчас экспортировано около 16 миллионов тонн, тогда как в прошлом году эта цифра была на 6 миллионов тонн больше", — отметил Денис Марчук.

Кроме того, производители испытывают повышенную нагрузку из-за подорожания энергоресурсов и затрат на оборудование и теплицы. И это, по его словам, влияет на себестоимость молока, мяса, круп и овощей. В результате крупы могут подорожать на 5%, цены на мясо — колебаться, яйца — подняться примерно на 10%, а овощи и импортные продукты остаются дорогими из-за расходов на хранение и закупку.

Также заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета отметил, что тенденция к подорожанию продуктовой корзины будет оставаться актуальной до появления овощей открытого грунта, и это, в конце концов, позволит увеличить предложение и частично стабилизировать цены на внутреннем рынке.

"В целом стоимость продуктовой корзины продолжает расти и будет расти в 2026 году. Плановое подорожание обусловлено последствиями обстрелов и ударов, и оно продлится до появления овощей открытого грунта, на которые не влияют расходы на хранение и электроэнергию в теплицах. Когда предложение таких овощей увеличится, цены начнут снижаться", — отметил эксперт.

Ранее Фокус писал, что из-за частых отключений электроэнергии и необходимости бизнесов к этому приспосабливаться, цены на продукты в Украине могут вырасти.

Также сообщалось, что в течение 2025 года в Украине заметно выросли цены на кофе, так, в среднем, чашка эспрессо будет стоить 41 грн