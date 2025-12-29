В Украине подорожал эспрессо: в каких областях самые высокие цены на кофе

Кофе в Украине за год вырос в цене на 17%. В среднем чашка эспрессо в украинских кофейнях обойдется в 41 грн, что почти вдвое больше стоимости в начале полномасштабного вторжения РФ.

Анализ цены на кофе в Украине в декабре опубликовал 29 декабря Опендатабот. Совместно с украинской компанией по автоматизации ресторанов Poster платформа среднюю стоимость чашки напитка в разных регионах и представил "Индекс Эспрессо Украины 2025".

По словам авторов исследования, в декабре прошлого года чашку эспрессо в Украине можно было купить в среднем за 35 грн.

Как менялась стоимость эспрессо в Украине с 2017-го по 2025 год Фото: Опэндатабот

Цена кофе: где в Украине самый дорогой эспрессо

По данным Опендатабот, дороже всего кофе продается во Львовской области — там на эспрессо ставят ценник в среднем 41 грн за чашку, что на 19% больше, чем в прошлом году. Однако Львовщина впервые возглавила этот рейтинг, вытеснив Одесскую область, которая была рекордсменкой по ценам на чашку эспрессо в течение двух лет подряд. В декабре 2025 года в Одесской области чашка обходится в среднем в 45 грн.

Самый дешевый кофе — по 33 грн за чашку эспрессо — можно найти в Хмельницкой области, хотя здесь он за год подорожал на 18%. В Запорожской и Кировоградской областях эспрессо продают по 35 грн.

Сильнее всего кофе за год подорожал в Сумской области — на 26%, но цена на эспрессо здесь составляет 36 грн, что все еще ниже среднеукраинской стоимости. Аналитики отметили, что в 2024 году Сумщина была в рейтинге среди областей с самыми низкими ценами на кофе.

Цена эспрессо по Украине по состоянию на декабрь 2025 года по данным Poster

