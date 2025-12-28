В Украине падают цены на популярный овощ: что стало причиной

Несмотря на надежды фермеров, что накануне новогодних праздников картофель вырастет в цене, ситуация складывается ровно наоборот. На этой неделе отпускные цены на овощ начали снижаться.

Оптовые компании также не видят причин для повышения цен, поскольку спрос потребителей заметно снизился. Об этом сообщает тематический мониторинговый ресурс EastFruit.

Поводом для снижения цен, отмечают эксперты, стало как стабильные поставки овощей из местных хозяйств, так и ослабление спроса на картофель, который отличается достаточно низкими качественными характеристиками. Именно это, не исключают специалисты, повлияло на темпы сбыта продукции на внутреннем рынке.

Важно

Сейчас картофель поступает в продажу по цене от 6 до 12 грн/кг, что на 10% дешевле, чем на прошлой неделе. И это уже на 61% дешевле, чем в декабре 2024 года.

Напомним, Фокус писал, как в Украине менялись цены на овощи. В то время как огурцы и помидоры заметно подорожали, белокочанная капуста, а также картофель стали дешевле.

За последний год украинцы почувствовали заметное подорожание продуктов, особенно тех, которые составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты.

Также Фокус писал, что по прогнозам экспертов, длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%. Но картофель менее уязвим к блэкаутам, поскольку его можно хранить без постоянного использования электричества.