Популярный овощ резко дорожает: эксперты назвали причины

Рынок картофеля в Украине оказался одним из наиболее пострадавших от войны и оккупации южных регионов.

За время полномасштабного вторжения посевные площади под картофель уменьшились на 21%, а объем производства сократился на 11%. Об этом сообщили в Центре исследований продовольствия (KSE Агроцентр).

Особенно сильно пострадали южные области, где традиционно выращивали ранний картофель. Именно этот урожай первым появлялся на прилавках весной, но теперь украинский ранний картофель практически исчез с рынка.

Последствия ощутили все украинцы: потребительская цена на картофель выросла с 11,2 грн за килограмм в 2021 году до 24 грн в 2024-м. Кроме того, период "низких" цен, который до войны длился около десяти месяцев, теперь сократился до двух-четырех месяцев в году.

Специалисты также отмечают изменения в структуре импорта. Если в 2019–2021 годах основными поставщиками картофеля в Украину были Россия и Беларусь, то в последние годы их место заняли Грузия, Македония, Греция, Азербайджан и Турция.

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.